На Ставрополье провели первую в России онлайн-модель ООН

ПЯТИГОРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Участники IV Пятигорской международной модели Организации Объединенных Наций (ООН), которая впервые в России прошла в столице СКФО в онлайн-формате из-за коронавируса, обсудили актуальные проблемы дипломатии и международных отношений. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель директора Волонтерского центра Пятигорского государственного университета (ПГУ) Григорий Мхитарьян.

"В Пятигорске Модель ООН традиционно проходила на базе Пятигорского государственного университета, но в этом году из-за угрозы распространения коронавируса и принятых властями страны и региона мер ее решили провести в онлайн-пространстве. Федеральное агентство по делам молодежи, при поддержке которого проходила Модель, оперативно отреагировало на просьбу согласовать такой эксперимент, и сегодня наступил последний день первой, как ее окрестили организаторы, ООНлайн-Модели", - сказал Мхитарьян.

По его словам, в ближайшее время будут приняты резолюции по таким повесткам, как "Использование наемников как средство нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на безопасное существование и конституционный строй государств", "Проблема привлечения несовершеннолетних в террористические организации", "Ядерная программа Ирана", "Кризис беженцев Рохинджа". Во время Модели делегаты обсуждали и другие кризисные вопросы.

"Перевод Модели в онлайн-пространство никак не повлиял на градус дебатов в комитетах и их готовность до последнего работать над формулировками итоговых резолюций. Всего в мероприятии приняли участие свыше 150 человек, 91 из которых - жители других регионов и стран. Это говорит о том, что даже в условиях пандемии, действуя слаженно и не боясь новых вызовов, можно не допустить срыва события и подарить десяткам молодых людей не только опыт публичной, хоть и онлайн, дипломатии, но и возможность провести время самоизоляции с пользой", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что помимо деловой и экспертной программы Модели, состоялась и культурная часть. "Важно, что Модель поддержал и Фонд публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, эксперт которого, известный востоковед, профессор Алексей Маслов выступил для делегатов с лекцией о Китайской Народной Республике. Кроме того, для участников Модели был создан видеоролик с экскурсией по Пятигорску, а также был проведен премьерный показ в интернете концерта от партнеров Модели - команды проекта "Pereпой по-русски", - рассказал Мхитарьян.

Классическая Модель ООН - это ролевая игра, в ходе которой молодые люди из разных точек земного шара в течение пяти дней воспроизводят работу органов Организации объединенных наций. Участники Модели ООН - делегаты, председатели, наблюдатели и эксперты - выступают в роли официальных представителей стран-членов ООН и членов международных организаций, которые приехали на конференцию для обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня их комитета, с конечной целью принятия резолюций по повесткам. Таким образом молодые люди развивают свои профессиональные навыки будущих дипломатов, а также soft-skills.