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В Чечне разработают проект рекультивации хранилищ нефтяных отходов на площади 40 га

Власти республики планируют направить на эти цели 20 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики планируют направить 20 млн рублей на инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации для рекультивации восьми нефтешламовых амбаров - хранилищ нефтяных отходов на площади 40 га в Заводском районе Грозного, следует из документации электронного аукциона, размещенного на портале госзакупок.

"Цель выполнения работ - выполнение инженерных изысканий, необходимых для разработки проектно-сметной документации на проведение работ по рекультивации нефтешламовых амбаров и нарушенных земель в районе бывших площадок "Механических очистных сооружений Грозненского предприятия водоснабжения и биологической очистки промышленных сточных вод" в Заводском районе города Грозный Чеченской Республики, площадью 40 га, <…> разработка проектно-сметной документации", - говорится в документе. На проведение работ планируется направить 20 млн рублей, источник финансирования - бюджет республики.

В соответствии с документацией, предусмотрена рекультивации восьми нефтешламовых амбаров, в которых содержатся нефтесодержащие отходы от механических очистных сооружений Грозненского предприятия водоснабжения и биологической очистки промышленных сточных вод. Уточняется, что также на прилегающей к амбарам территории нефтесодержащими отходами загрязнены верхние слои грунта.

"Объект находится в черте города Грозный, в 190 м от жилой зоны, с левой стороны реки Сунжи на расстоянии 90 м от русла реки. До Чернореченского водохранилища - 2 км, до Сунженского водохранилища - 2,3 км", - уточняется в конкурсной документации.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 10 апреля. Все работы по контракту должны быть завершены в течение 190 дней со дня его подписания.

В феврале директор департамента государственного экологического надзора Минприроды Чечни Салман Занаев сообщал ТАСС, что в 2020 году по проекту "Чистая страна" планируется ликвидировать нефтешламовые амбары на территории Грозного на площади 29 га. В марте власти республики объявили электронный аукцион на проведение работ стоимостью 716 млн рублей: по контракту планируется рекультивировать хранилища нефтяных отходов в районе полигона "Андреевская долина" в Заводском районе Грозного.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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