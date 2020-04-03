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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Ставрополья направят 12 млн рублей на дезинфекцию улиц

Дезинфекцию проведут в 13 населенных пунктах

СТАВРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Дезинфекцию улиц и контактных поверхностей проведут в 13 населенных пунктах Ставрополья в целях профилактики распространения коронавируса нового типа. На эти цели из регионального бюджета направят 12 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

"В 13 населенных пунктах края проводится дезинфекционная обработка улиц и контактных поверхностей. Соответствующее распоряжение утвердил губернатор края Владимир Владимиров. Документ предусматривает выделение 12 млн рублей из регионального бюджета для проведения дезинфекционных мероприятий, связанных с предупреждением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Для проведения дезинфекции были выбраны наиболее густонаселенные территории края. В обработке применяют раствор на основе хлора, работу проводят как вручную, так и с помощью спецтранспорта, который распыляет раствор на наиболее масштабные поверхности. Помимо улиц, дворов, детских площадок, остановочных комплексов, скверов и тротуаров во многих городах края также проводят дезинфекцию и внутри подъездов многоквартирных домов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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