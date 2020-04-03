Мэр Кизляра отправил продукты находящейся в самоизоляции дагестанской семье с 10 детьми

МАХАЧКАЛА, 3 апреля. /ТАСС/. Мэр дагестанского города Кизляра Александр Шувалов передал продукты и сладости семье с 10 детьми, которая находится в самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам в пятницу руководитель пресс-службы мэрии Кизляра Сельминаз Салихова.

Власти Дагестана с 1 апреля ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Васильев 31 марта.

"Семью Амиралиевых, воспитывающих 10 детей, по поручению мэра города [Кизляра] Александра Шувалова посетила сегодня, 3 апреля, замглавы администрации [города] Ирина Дробот. Она передала от мэра подарки в виде продуктов питания и сладостей", - сообщила Салихова, отметив, что многодетная мама Разият Амиралиева сообщила, что в условии изоляции из-за коронавируса строго соблюдает карантинные меры.

Амиралиева также поблагодарила руководство города за "внимание в такой непростой ситуации". По ее словам, муж сейчас находится в одном из рыболовецких хозяйств Кизлярского района и тоже на самоизоляции.

"Пока повода для беспокойства ни у меня, ни у родных нет. Самое главное - не выходить из дома и не пренебрегать советами специалистов Роспотребнадзора, медиков и соблюдать все необходимые меры. Важнее всего здоровье", - отметила Разият Амиралиева.

Коронавирус в Дагестане

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в Дагестане количество больных, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, составляет 25 человек, за последние сутки новых случаев заражения коронавирусом в регионе не выявлено. За период обследования предварительно новый коронавирус диагностирован у 41 человека, в том числе 4 человека старше 65 лет. Всего за период мониторинга обследован на новую коронавирусную инфекцию 1 961 человек. С начала периода мониторинга количество лиц, находившихся на изоляции, - 1433 человека, снято по истечении срока карантина - 467. В настоящее время находятся на карантине 966 человек, сообщили в ведомстве.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.