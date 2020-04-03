Северная Осетия получит более 26 млн рублей на выплаты медикам

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 апреля. /ТАСС/. Более 26 млн рублей получит Северная Осетия на выплаты медработникам, оказывающим помощь населению в период распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина РФ.

Выплаты будут осуществляться "за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией".

В Северной Осетии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. В режиме самоизоляции остаются 669 жителей республики, сняты с режима 620 человек.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.