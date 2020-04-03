Трутнев поручил сформировать график поставок медоборудования в ДФО для борьбы с пандемией

ТАСС, 3 апреля. Минпромторг, Минздрав и Минвостокразвития России совместно с властями дальневосточных регионов должны оперативно определить потребность округа в оборудовании и препаратах в условиях распространения коронавируса и сформировать график поставок. Такое поручение дал на совещании в пятницу вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В понедельник президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по борьбе с коронавирусом полпредам в федеральных округах. В частности, глава государства заявил о необходимости обеспечить контроль цен на продукты и лекарства, завершить полную инвентаризацию состояния больниц, включая частные клиники, оценить их реальную готовность к приему заразившихся.

"Министерства и главы регионов должны в оперативном режиме сверить потребность субъектов в койко-местах, медоборудовании и медицинских средствах для формирования безопасного рубежа по недопущению распространения коронавирусной инфекции. После этого в кратчайшие сроки нужно определить объем и график поставок медоборудования, включая аппараты ИВЛ, на Дальний Восток", - приводят слова Трутнева в сообщении пресс-службы аппарата полпреда.

Поясняется, что из федеральных министерств эту работу должны провести Минвостокразвития, Минпромторг, Минздрав России. Кроме того, Минвостокразвития по поручению вице-премьера проработает вопрос о выделении дополнительных средств, чтобы закупить аппараты искусственной вентиляции легких для создания резерва медоборудования на Дальнем Востоке.

"Все средства, которые могут быть предоставлены по линии Минвостокразвития России, должны быть задействованы. Аппараты ИВЛ должны быть распределены по субъектам ДФО с учетом дельты между нормативами и нехваткой в регионах оборудования и учетом числа заболеваний на территориях. Минздрав России должен оперативно доложить, когда эти аппараты будут поставлены на Дальний Восток", - подчеркнул Трутнев.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.