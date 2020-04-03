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Пандемия коронавируса нового типа

Малоимущим семьям начали бесплатно доставлять продукты в одном из районов Махачкалы

Власти Дагестана с 1 апреля ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса

МАХАЧКАЛА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Кировского района Махачкалы начали благотворительную доставку продуктов питания для малообеспеченных и многодетных семей, находящихся в самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава администрации Кировского района Махачкалы Салих Сагидов.

Власти Дагестана с 1 апреля ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Васильев 31 марта.

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"После введения в республике режима самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции мы организовали благотворительную доставку продуктов первой необходимости для малообеспеченных и многодетных семей, потому что многие из них, осознавая угрозу заражения, не выходят из своих домов и оказываются в трудном положении. Поэтому организовали такую акцию, присоединиться к ней может любой желающий", - сказал Сагидов.

По его словам, первую партию продуктов доставили в четверг сотрудники администрации района. "Сегодня к нам присоединились депутаты Народного собрания республики Марат Алияров и нашего районного собрания Джамал Кудаев, представители ОНФ, предприниматели нашего района, которые посетили семьи жителей с ограниченными возможностями здоровья и передали им продукты питания, противовирусные препараты, медицинские маски, перчатки, а также оказали финансовую помощь", - сказал собеседник агентства, призвав депутатов, общественников и просто неравнодушных людей поддержать такие семьи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в Дагестане 25 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки новых случаев заражения коронавирусом в регионе не выявлено. За период обследования предварительно новый коронавирус диагностирован у 41 человека, в том числе у четырех человек старше 65 лет. Всего за период мониторинга обследован на новый коронавирус 1961 человек. На карантине находятся 966 человек, сообщили в ведомстве.

В России на 3 апреля зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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