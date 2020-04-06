Таможни Дальнего Востока реорганизуют в октябре

ТАСС, 6 апреля. Региональные таможни на Дальнем Востоке будут реорганизованы путем объединения на Камчатке, Колыме и Сахалине, а также в ЕАО, Приамурье и Хабаровском крае для эффективного использования ресурсов этого ведомства, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

"С 1 октября 2020 года в структуре таможенных органов Дальневосточного региона произойдут изменения: Камчатская и Магаданская таможни будут реорганизованы путем присоединения к Сахалинской таможне, Биробиджанская и Благовещенская присоединятся к Хабаровской таможне <…> Предстоящее реформирование позволит более эффективно использовать ресурсы таможенных органов, повысит качество таможенного администрирования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что регион деятельности таможенных управлений и численность сотрудников не изменится. При этом, зоны ответственности Сахалинской и Хабаровской таможен значительно расширятся с 1 октября, но это не скажется на оперативности работы таможенного контроля, сообщают в ведомстве. Работа остальных таможен Дальнего Востока останется в прежнем виде.

В настоящее время в Дальневосточном таможенном управлении работает 12 таможен и 64 таможенных поста: Дальневостоная оперативная таможня, Биробиджанская, Благовещенская, Бурятская, Владивостокская, Камчатская, Магаданская, Находкинская, Сахалинская, Уссурийская, Хабаровская, Читинская.