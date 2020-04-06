В приморском нацпарке сообщили, что число копытных достаточно для роста популяции леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Число копытных в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае оптимально для нынешней популяции леопардов и тигров и достаточно в случае ее роста. Об этом свидетельствует проведенный впервые анализ данных авиаучета копытных животных, сообщила в понедельник пресс-служба нацпарка.

"Детальное обследование юго-запада Приморья с вертолетов и тщательный анализ данных показал, что в нацпарке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь" [располагается внутри нацпарка] обитает 17 тыс. пятнистых оленей, 2 900 кабанов и 1 600 косуль", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, специалисты считают такое количество копытных более чем достаточным не только для комфортного существования нынешней популяции леопардов и тигров, но и для ее роста. В 2019 году на охраняемых территориях фотоловушки зарегистрировали 97 взрослых леопардов и 31 взрослого тигра. "Популяция леопардов на такой коромовой базе может расти до 150 без ущерба для воспроизводства копытных. Цифра огромная, и всем добычи хватает идеально", - сказал собеседник агентства.

Авиаучет, который считается одним из наиболее достоверных методов оценки численности копытных, провели в декабре 2019 года, с тех пор специалисты анализировали полученные данные. "В декабре впервые за несколько лет совпали все необходимые условия для проведения такой работы, главные из которых - наличие снежного покрова, благоприятная погода и подготовленная команда специалистов", - цитирует пресс-служба замдиректора нацпарка по науке Юрия Дармана.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года неподалеку от Владивостока. Эта территория - главный оплот популяции дальневосточного леопарда, редчайшей крупной кошки планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 таких леопардов. По итогам 2018 года, там был замечен 91 взрослый дальневосточный леопард и не менее 22 котят. Кроме того, зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.