Краснокнижную харзу впервые зафиксировали в заповеднике Приамурья

ТАСС, 6 апреля. Специалисты Хинганского заповедника в Приамурье впервые обнаружили на своей территории хищное млекопитающее семейства куньих - харзу. Животное занесено в Красную книгу Амурской области, сообщается на сайте организации.

"Очередная проверка фотоловушек преподнесла неожиданный сюрприз. В объектив камеры... попала харза. Этот вид даже не был внесен в списки зверей заповедника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юго-восток области, где расположен заповедник, в некоторых источниках относят к северному пределу обитания животного.

Харза обычно обитает в Приморском крае, встречается на юге Хабаровского и Еврейской автономной области. Промысловое значение харзы невелико, так как она имеет грубую шкурку. Харза быстро бегает, может делать скачки до 4 м, питается грызунами, зайцами, птицей.

Хинганский государственный заповедник имеет равнинные территории. Главная ценность сохраняемой территории - гнездящиеся здесь редкие птицы: дальневосточные аисты, японские и даурские журавли и другие.