{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

К стихии — с любовью. О внутренней свободе и увлеченности гидролога в Арктике

© Личный архив Елены Скрипник
Елена Скрипник, сколько себя помнит, мечтала об Арктике. При этом ее детство прошло в Керчи, и она до сих пор называет себя крымчанкой. Но в начале 1970-х, приехав на Север, она уже не смогла его покинуть и осталась в Архангельске

Мечта об Арктике

Уже много лет, когда дело касается процессов на реке или на море, я звоню Елене Скрипник. Никто другой не может описать происходящее так образно и при этом очень понятно. Все эти волны, нагонные течения, арктические ветра, циклоны-антициклоны кажутся живыми, часто капризными существами, к которым нужно очень внимательно приглядеться, чтобы их понять.

А еще, чтобы понимать, чего ожидать от этих стихий, их нужно очень любить. Елена Скрипник их любит и понимает очень давно, еще с детства. Как Елена рассказывает, среди своих одноклассников она, наверное, первой выбрала себе специальность и знала, что она будет связана с гидрометеорологией.

Елена считает, что сказалось и влияние папы, который был летчиком и летал еще на самолетах с открытой кабиной. "Летишь и поешь" — так он характеризовал свои полеты.

"Папа был фантазер, любитель природы. Он нас с братом утром или ночью мог разбудить, чтобы мы пошли на балкон посмотреть, как гроза развивается. Когда запустили первый спутник, он нас потащил к морю, на обрыв, чтобы посмотреть, где этот спутник летит..." — вспоминает Елена.

Но осуществить мечту об Арктике оказалось непросто. Оказалось, что изучать ледники — Елена хотела заняться гляциологией, — девушкам не положено. На океанологию тоже зачисляли исключительно юношей. В итоге Елена поступила в Ленинграде на аэролога, на заочный факультет.

Училась, рассказывает, с воодушевлением и с большим удовольствием ездила на сессии, а там и театры, и музеи. Окончив второй курс, она вместе с подружкой поехала в Одессу и, гуляя по городу, вдруг увидела вывеску "Одесский гидрометеорологический институт". Зашла на один факультет — нет декана, спустилась на факультет гидрологии.

"Открываю дверь: сидит молодой человек, красивый, ноги на столе, говорит: "Что вы хотите?" Я решила сначала, что студент, а оказался декан. Говорю: "Хотела бы перевестись", он говорит: "Сдайте семь экзаменов и 14 зачетов за месяц, и возьмем". Я решила, что, конечно же, сдам!" — улыбается Елена.

Чувство свободы

Так девушка перевелась из Ленинграда в Одессу учиться на гидролога. На распределении выяснилось, что в самую что ни на есть арктическую Арктику девушек не берут. В Амдерму на северо-востоке Ненецкого автономного округа, куда Елена хотела попасть, направили трех мальчиков. Самым арктическим, куда предложили поехать девушкам, стал Архангельск. Туда Елена и распределилась в 1972 году.

"Приехали в августе, жарища стояла, потом хотелось зимы настоящей, а не получилось, ее не было в тот год настоящей, северной: летали афиши по воздуху, дождь шел в Новый год". Еще Елена Николаевна вспоминает, что долго не могла понять местный говор: "Они как-то "в себя", мне казалось, говорили".

А сами поморы, которые представлялись девушке такими романтичными, оказались довольно отстраненными и никогда не лезущими в душу. Поселили юную сотрудницу Севгидромета в деревянном доме без удобств, зато в очень красивом месте на берегу речки Соломбалки.

В Архангельске Личный архив Елены Скрипник
Описание
В Архангельске
© Личный архив Елены Скрипник

"Теперь я понимаю, что, если бы получила комфортное жилье или место в общежитии, многого бы не поняла в Архангельске. Это чувство, когда ты свободен, никому ничего не должен объяснять, как ты живешь, почему и чего ты достиг. Это было странное ощущение для меня, крымчанки — там важно честолюбие, престиж. А в Архангельске мне комфортно, хотя сейчас мне не очень нравится сам город, но этот полет свободы внутренний — его только здесь я ощущаю. Здесь открываются только тогда, когда ты приятен человеку".

После четырех лет работы в Архангельске Елена с мужем-метеорологом собрались переезжать в Ленинград учиться в аспирантуре. Но неожиданно она узнала, что в той самой Амдерме создается Управление гидрометеорологической службы. Там будут заниматься доставкой грузов на ледовый припай, и вообще, это та самая Арктика, о которой она мечтала. И Елена написала письмо Артуру Чилингарову, мол, есть такие специалисты, готовы работать.

"Я сказала мужу — нет, мы в Ленинград не едем, а у нас уже вещи были сложены. И Чилингаров ответил — жду. Мы книги сложили в ящики, отправили, неделю нам дали отдохнуть, мы умчались в Керчь и оттуда уже в Амдерму", — вспоминает Елена.

Купальник и джезва

Если говорить сухим языком отчетов, то Елена Скрипник внесла большой вклад в обеспечение круглогодичной навигации в Белом, юго-восточной части Баренцева и юго-западной части Карского морей; в разработку операции "Ледовый причал" в поселках Харасавей и Амдерма на побережье Карского моря, поселке Новый Порт на побережье Обской губы.

Чтобы выйти из дома, иногда приходилось в буквальном смысле откапываться, а родителям в Крым Лена отправляла фото с невероятными тундровыми деревьями высотой пару десятков сантиметров, но тем не менее это настоящие деревья — выше в тундре просто не бывает.

Рутина гидролога-прогнозиста или океанолога — работа с таблицами, картами и сопоставление многочисленных данных. Но вдруг можно оказаться на борту самолета, который летит на ледовую разведку, или на атомном ледоколе. Так, в Амдерме молодой специалист попала на ледокол "Сибирь" — проверять, как прогнозы срабатывают при проводке судов.

Елена Скрипник на ледоколе "Сибирь" Личный архив Елены Скрипник
Описание
Елена Скрипник на ледоколе "Сибирь"
© Личный архив Елены Скрипник

"Я неожиданно и быстро туда попала и даже почти не взяла с собой вещей. Оказалось, что у них есть бассейн и кофе можно варить. Меня спросили: мы летим сейчас в Амдерму, что тебе привезти? Я говорю: купальник и джезву! И они ведь привезли и сбрасывали на палубу мне купальник и джезву!"

После нескольких лет работы в Амдерме Елена Скрипник вернулась в Архангельск, Амдерминское управление через какое-то время закрыли, как и Диксоновское. И вообще, 1980−1990-е годы были не лучшим периодом для отечественной гидрологии. Раньше в Атлантике стояли так называемые суда погоды, которые передавали информацию с определенных точек.

"Но их не стало. Потом стали разрабатывать методику прочтения спутниковой информации, но это надо адаптировать и переносить, насколько соответствует, что спутник отснял, какие искажения, это очень большая работа. За 10−15 перестроечных лет гидрометслужба очень много потеряла, потеряла на увлеченности, на людях, которые были влюблены в это дело и учили следующие поколения, потеряла в данных, потеряла в людях, которые работали в деревнях, они шли к нам наблюдателями, а теперь не хотят".

Из чего состоит прогноз

Еще Елена Скрипник очень не любит термин "глобальное потепление". Она считает, что есть периодические процессы в природе, и да, сейчас мы в "теплой" фазе, которая пройдет, хочет человек этого или нет.

"Это цикличность, ритмичность природная, но это никогда не записывали. На днях климатологи Италии и ряд ученых написали петицию: услышьте нас, размер этих процессов несоизмерим с человеческой деятельностью, не надо тратить деньги на "борьбу с глобальным потеплением" и не надо обманывать, как это было с озоном. Это "теплая" часть цикла — были потепления, были похолодания, были очень сильные потепления и очень сильные похолодания, и они чередуются. Это очень большой, гигантский природный процесс, и он идет волнами".

По правилам прогнозы составляются на основании методических разработок: обобщаются многолетние данные, потом находятся какие-то определяющие факторы, к примеру, температура и ветер определенного направления будут создавать условия для появления льда, ветер другого направления будет лед укреплять и усиливать, а третьего — будет его, наоборот, уносить.

Для конкретного судна нужно просчитать, сколько времени будет затрачено на переход, нужна ли ему ледокольная проводка, в каком месте и насколько длительная, чтобы корабль не раздавило льдами — такое тоже бывает. Нужно просчитать дрейф льда и учесть множество факторов.

"Есть общие закономерности развития: ходят циклоны-антициклоны, поверхность Земли реагирует, а есть локальные, местные особенности. Скажем, как горушка повернута. Вот, например, Зимнегорский маяк. Ветер будет постоянно вокруг юго-западный, а у них будет восточный и юго-восточный за счет особенности аэрографии. Потому что охлажденная поверхность суши создает свой поток и он тут локально действует, и получается два разнонаправленных ветра — такое безобразие создается, а молодые наши работники не знают этих вещей".

Описание
© Ирина Скалина/ТАСС

Эта работа состоит в сопоставлении данных и поиске аналогичных ситуаций в прошлом и их результатов. Гидролог-прогнозист нанизывает все эти факты и на основании этого строит прогноз. Иногда бывает, что аналогов нет…

"Я всегда говорю, что в нашей профессии прогнозистов должно быть какое-то черт-те что в человеке, чутье. Даже бесовщинка, колдовство какое-то, — смеется Елена. — Потому что ты сидишь смотришь три, например, варианта развития событий, а тебе надо выбрать один…"

Ледоход без аналогов

В 2020 году после очень долгой осени и аномально теплой зимы на Северной Двине образовалось огромное число зажоров — скоплений шуги (молодого, очень мелкого льда). Эти зажоры могут быть очень длинными и доходить до дна реки. Такое образование даже бомбить бесполезно — по структуре это почти как вата. Взрывать ледовые заторы и зажоры, по мнению Елены Николаевны, вообще дело неблагодарное: нужно найти так называемый замок затора — ключевую точку, в которую надо попасть. Иначе в море выйдет просто льдина с большой дырой.

А вот идею спасать Архангельск от весеннего наводнения при помощи ледоколов Елена Скрипник считает выдающейся. Ледоколы проходят максимально высоко по реке и спускают лед в море. В результате Архангельск не "плавает" во время ледохода, как это было еще совсем недавно. Методика хорошо отработана, ледоколы ходят галсами, "елочкой". Но этот метод применим только для города в устье реки, потому что в этом случае есть куда спускать лед.

Но в этом году ледоход на Северной Двине будет сложным.

"Все переувлажнено, насыщено водой. Как торт "Наполеон": замерзли — оттаяли — замерзли — оттаяли. Такой лед тает сложнее. Кристаллический обычный лед разваливается и быстрее вытаивает, а тут надо пробраться до каждого слоя. Ледоход в этом году будет увлекательный", — считает ученый.

Полтора года назад Скрипник ушла на пенсию, съездила в круиз по Средиземноморью... и вернулась в Севгидромет ведущим гидрологом. Говорит, что в семье думали, куда бы переехать, но так, чтобы жить у моря. В итоге так и остановились на арктическом Архангельске.

"В Керчь хорошо приезжать летом — да, а постоянно… как в стихотворении Северянина Маяковскому: "Володя! Помнишь горы Крыма и скукой скорченную Керчь?" В общем, я люблю город свой, но, поскольку я уже много лет не там, я воспринимаю его как место, где я должна купаться в море, а зимой что делать, я уже не знаю… А в Архангельске всегда находится дело, здесь, на Севере, уже мое место".

Ирина Скалина

Теги
Санкт-ПетербургАрктика сегодняАрхангельская областьКрым
Реклама на ТАСС
Всероссийский детский центр "Океан" впервые проведет образовательную онлайн-смену
Дистанционная смена продлится неделю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС