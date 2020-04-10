К стихии — с любовью. О внутренней свободе и увлеченности гидролога в Арктике

Елена Скрипник, сколько себя помнит, мечтала об Арктике. При этом ее детство прошло в Керчи, и она до сих пор называет себя крымчанкой. Но в начале 1970-х, приехав на Север, она уже не смогла его покинуть и осталась в Архангельске

Мечта об Арктике Уже много лет, когда дело касается процессов на реке или на море, я звоню Елене Скрипник. Никто другой не может описать происходящее так образно и при этом очень понятно. Все эти волны, нагонные течения, арктические ветра, циклоны-антициклоны кажутся живыми, часто капризными существами, к которым нужно очень внимательно приглядеться, чтобы их понять. А еще, чтобы понимать, чего ожидать от этих стихий, их нужно очень любить. Елена Скрипник их любит и понимает очень давно, еще с детства. Как Елена рассказывает, среди своих одноклассников она, наверное, первой выбрала себе специальность и знала, что она будет связана с гидрометеорологией. Елена считает, что сказалось и влияние папы, который был летчиком и летал еще на самолетах с открытой кабиной. "Летишь и поешь" — так он характеризовал свои полеты. "Папа был фантазер, любитель природы. Он нас с братом утром или ночью мог разбудить, чтобы мы пошли на балкон посмотреть, как гроза развивается. Когда запустили первый спутник, он нас потащил к морю, на обрыв, чтобы посмотреть, где этот спутник летит..." — вспоминает Елена. Но осуществить мечту об Арктике оказалось непросто. Оказалось, что изучать ледники — Елена хотела заняться гляциологией, — девушкам не положено. На океанологию тоже зачисляли исключительно юношей. В итоге Елена поступила в Ленинграде на аэролога, на заочный факультет. Училась, рассказывает, с воодушевлением и с большим удовольствием ездила на сессии, а там и театры, и музеи. Окончив второй курс, она вместе с подружкой поехала в Одессу и, гуляя по городу, вдруг увидела вывеску "Одесский гидрометеорологический институт". Зашла на один факультет — нет декана, спустилась на факультет гидрологии. "Открываю дверь: сидит молодой человек, красивый, ноги на столе, говорит: "Что вы хотите?" Я решила сначала, что студент, а оказался декан. Говорю: "Хотела бы перевестись", он говорит: "Сдайте семь экзаменов и 14 зачетов за месяц, и возьмем". Я решила, что, конечно же, сдам!" — улыбается Елена. Чувство свободы Так девушка перевелась из Ленинграда в Одессу учиться на гидролога. На распределении выяснилось, что в самую что ни на есть арктическую Арктику девушек не берут. В Амдерму на северо-востоке Ненецкого автономного округа, куда Елена хотела попасть, направили трех мальчиков. Самым арктическим, куда предложили поехать девушкам, стал Архангельск. Туда Елена и распределилась в 1972 году. "Приехали в августе, жарища стояла, потом хотелось зимы настоящей, а не получилось, ее не было в тот год настоящей, северной: летали афиши по воздуху, дождь шел в Новый год". Еще Елена Николаевна вспоминает, что долго не могла понять местный говор: "Они как-то "в себя", мне казалось, говорили". А сами поморы, которые представлялись девушке такими романтичными, оказались довольно отстраненными и никогда не лезущими в душу. Поселили юную сотрудницу Севгидромета в деревянном доме без удобств, зато в очень красивом месте на берегу речки Соломбалки.

Описание В Архангельске © Личный архив Елены Скрипник

"Теперь я понимаю, что, если бы получила комфортное жилье или место в общежитии, многого бы не поняла в Архангельске. Это чувство, когда ты свободен, никому ничего не должен объяснять, как ты живешь, почему и чего ты достиг. Это было странное ощущение для меня, крымчанки — там важно честолюбие, престиж. А в Архангельске мне комфортно, хотя сейчас мне не очень нравится сам город, но этот полет свободы внутренний — его только здесь я ощущаю. Здесь открываются только тогда, когда ты приятен человеку". После четырех лет работы в Архангельске Елена с мужем-метеорологом собрались переезжать в Ленинград учиться в аспирантуре. Но неожиданно она узнала, что в той самой Амдерме создается Управление гидрометеорологической службы. Там будут заниматься доставкой грузов на ледовый припай, и вообще, это та самая Арктика, о которой она мечтала. И Елена написала письмо Артуру Чилингарову, мол, есть такие специалисты, готовы работать. "Я сказала мужу — нет, мы в Ленинград не едем, а у нас уже вещи были сложены. И Чилингаров ответил — жду. Мы книги сложили в ящики, отправили, неделю нам дали отдохнуть, мы умчались в Керчь и оттуда уже в Амдерму", — вспоминает Елена. Купальник и джезва Если говорить сухим языком отчетов, то Елена Скрипник внесла большой вклад в обеспечение круглогодичной навигации в Белом, юго-восточной части Баренцева и юго-западной части Карского морей; в разработку операции "Ледовый причал" в поселках Харасавей и Амдерма на побережье Карского моря, поселке Новый Порт на побережье Обской губы. Чтобы выйти из дома, иногда приходилось в буквальном смысле откапываться, а родителям в Крым Лена отправляла фото с невероятными тундровыми деревьями высотой пару десятков сантиметров, но тем не менее это настоящие деревья — выше в тундре просто не бывает. Рутина гидролога-прогнозиста или океанолога — работа с таблицами, картами и сопоставление многочисленных данных. Но вдруг можно оказаться на борту самолета, который летит на ледовую разведку, или на атомном ледоколе. Так, в Амдерме молодой специалист попала на ледокол "Сибирь" — проверять, как прогнозы срабатывают при проводке судов.

Описание Елена Скрипник на ледоколе "Сибирь" © Личный архив Елены Скрипник

"Я неожиданно и быстро туда попала и даже почти не взяла с собой вещей. Оказалось, что у них есть бассейн и кофе можно варить. Меня спросили: мы летим сейчас в Амдерму, что тебе привезти? Я говорю: купальник и джезву! И они ведь привезли и сбрасывали на палубу мне купальник и джезву!" После нескольких лет работы в Амдерме Елена Скрипник вернулась в Архангельск, Амдерминское управление через какое-то время закрыли, как и Диксоновское. И вообще, 1980−1990-е годы были не лучшим периодом для отечественной гидрологии. Раньше в Атлантике стояли так называемые суда погоды, которые передавали информацию с определенных точек. "Но их не стало. Потом стали разрабатывать методику прочтения спутниковой информации, но это надо адаптировать и переносить, насколько соответствует, что спутник отснял, какие искажения, это очень большая работа. За 10−15 перестроечных лет гидрометслужба очень много потеряла, потеряла на увлеченности, на людях, которые были влюблены в это дело и учили следующие поколения, потеряла в данных, потеряла в людях, которые работали в деревнях, они шли к нам наблюдателями, а теперь не хотят". Из чего состоит прогноз Еще Елена Скрипник очень не любит термин "глобальное потепление". Она считает, что есть периодические процессы в природе, и да, сейчас мы в "теплой" фазе, которая пройдет, хочет человек этого или нет. "Это цикличность, ритмичность природная, но это никогда не записывали. На днях климатологи Италии и ряд ученых написали петицию: услышьте нас, размер этих процессов несоизмерим с человеческой деятельностью, не надо тратить деньги на "борьбу с глобальным потеплением" и не надо обманывать, как это было с озоном. Это "теплая" часть цикла — были потепления, были похолодания, были очень сильные потепления и очень сильные похолодания, и они чередуются. Это очень большой, гигантский природный процесс, и он идет волнами". По правилам прогнозы составляются на основании методических разработок: обобщаются многолетние данные, потом находятся какие-то определяющие факторы, к примеру, температура и ветер определенного направления будут создавать условия для появления льда, ветер другого направления будет лед укреплять и усиливать, а третьего — будет его, наоборот, уносить. Для конкретного судна нужно просчитать, сколько времени будет затрачено на переход, нужна ли ему ледокольная проводка, в каком месте и насколько длительная, чтобы корабль не раздавило льдами — такое тоже бывает. Нужно просчитать дрейф льда и учесть множество факторов. "Есть общие закономерности развития: ходят циклоны-антициклоны, поверхность Земли реагирует, а есть локальные, местные особенности. Скажем, как горушка повернута. Вот, например, Зимнегорский маяк. Ветер будет постоянно вокруг юго-западный, а у них будет восточный и юго-восточный за счет особенности аэрографии. Потому что охлажденная поверхность суши создает свой поток и он тут локально действует, и получается два разнонаправленных ветра — такое безобразие создается, а молодые наши работники не знают этих вещей".