Глава Ингушетии запустил виртуальный проект "Герои Ингушетии" к 75-летию Победы

МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов запустил в своем аккаунте в Instagram виртуальный проект "Герои Ингушетии", который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители региона смогут делиться историями своих родственников, которые участвовали в войне.

"На своей странице в Instagram решил запустить виртуальный проект "Герои Ингушетии", где с хэштэгом #ГероиИнгушетии буду рассказывать о наших земляках, участниках ВОВ. Предлагаю и всем вам присоединиться к этой акции, публикуйте рассказы военных лет о своих бабушках, дедушках, родственниках, а я буду размещать их в истории на моей странице. Писать можно на разные темы: "Память о подвиге", "А если б не было войны…", "Вклад моей семьи в Победу" и другие", - написал Калиматов в Instagram.

В своем первом посте в рамках проекта глава региона опубликовал фото майора медицинской службы Асият Тутаевой и рассказал о ее подвигах.

"Она - первый ученый-медик Ингушетии, первая горянка, удостоившаяся высокого воинского звания майора медицинской службы. Асият Идрисовна ушла на фронт добровольцем, служила под Ленинградом, на Воронежском и 1-м Украинском фронтах, прошла путь от рядового военврача до начальника эвакогоспиталя. Жизнь Асият трагически оборвалась 29 октября 1944 года, но имя и подвиг ее будут навечно в памяти нашего народа", - добавил глава республики.

Из Ингушетии на фронт в годы войны ушли более 21 тыс. человек, которые участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в штурме Берлина и в обороне Брестской крепости. Почти 6,5 тыс. из них погибли.