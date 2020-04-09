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75-летие Победы

Глава Ингушетии запустил виртуальный проект "Герои Ингушетии" к 75-летию Победы

Он предложил всем желающим присоединиться к акции и публиковать рассказы о своих родственниках в годы войны

МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов запустил в своем аккаунте в Instagram виртуальный проект "Герои Ингушетии", который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители региона смогут делиться историями своих родственников, которые участвовали в войне.

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Дорогие земляки! Приближается круглая дата – 75-ая годовщина окончания Великой Отечественной войны. ⠀ ⠀ В военные годы на фронт из Ингушетии ушло 21650 тысяч человек, к званию Героя Советского Союза были представлены 57 человек. В их числе и женщины-врачи, медсестры, которые самоотверженно спасали воинов. Память о наших героях-ингушах должна храниться и передаваться из поколений в поколения. ⠀ ⠀ На своей странице в Инстаграм решил запустить виртуальный проект «Герои Ингушетии», где с хештэгом #ГероиИнгушетии буду рассказывать о наших земляках, участниках ВОВ. Предлагаю всем вам присоединиться к этой акции! Публикуйте рассказы военных лет о своих бабушках, дедушках, родственниках. Они будут размещаться в истории на моей странице в Инстаграм. ⠀⠀ ⠀ Писать можно на разные темы: «Память о подвиге», «А если б не было войны…», «Вклад моей семьи в Победу» и другие.⠀ ⠀ Начну рубрику #ГероиИнгушетии с Асият Тутаевой, которая внесла неоценимый вклад в спасение жизней фронтовиков. Она – первый ученый-медик Ингушетии, первая горянка, удостоившаяся высокого воинского звания «майор медицинской службы». Асият Идрисовна ушла на фронт добровольцем. Служила под Ленинградом, на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Прошла путь от рядового военврача до начальника эвакогоспиталя. Жизнь Асият трагически оборвалась 29 октября 1944 г. у маленькой деревушки Колодино Тернопольской области. Асият Тутаева погибла, но имя и подвиг ее будут навечно в памяти нашего народа. Дала гешт долда цун! #вов #ингуши #75летПобеды #Ингушетия #ри #Калиматов #ветеранывойны #АсиятТутаева ⠀

Публикация от Махмуд-Али Калиматов (@kalimatov_mm)

"На своей странице в Instagram решил запустить виртуальный проект "Герои Ингушетии", где с хэштэгом #ГероиИнгушетии буду рассказывать о наших земляках, участниках ВОВ. Предлагаю и всем вам присоединиться к этой акции, публикуйте рассказы военных лет о своих бабушках, дедушках, родственниках, а я буду размещать их в истории на моей странице. Писать можно на разные темы: "Память о подвиге", "А если б не было войны…", "Вклад моей семьи в Победу" и другие", - написал Калиматов в Instagram.

В своем первом посте в рамках проекта глава региона опубликовал фото майора медицинской службы Асият Тутаевой и рассказал о ее подвигах.

"Она - первый ученый-медик Ингушетии, первая горянка, удостоившаяся высокого воинского звания майора медицинской службы. Асият Идрисовна ушла на фронт добровольцем, служила под Ленинградом, на Воронежском и 1-м Украинском фронтах, прошла путь от рядового военврача до начальника эвакогоспиталя. Жизнь Асият трагически оборвалась 29 октября 1944 года, но имя и подвиг ее будут навечно в памяти нашего народа", - добавил глава республики.

Из Ингушетии на фронт в годы войны ушли более 21 тыс. человек, которые участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в штурме Берлина и в обороне Брестской крепости. Почти 6,5 тыс. из них погибли.

Теги
РоссияИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович75-летие Победы
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