Малообеспеченные семьи Краснодарского края получат пособия на детей от трех до семи лет

КРАСНОДАР, 9 апреля. /ТАСС/. Законодательное собрание Краснодарского края на внеочередном заседании в четверг приняло закон о ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Более 69 тыс. семей со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума (11107 рублей) смогут претендовать на выплаты в размере 5319 рублей на каждого ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе ЗСК.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека.

"Кубанские депутаты утвердили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. <…> Законом предусматривается в текущем году ежемесячная выплата на каждого ребенка в размере 5319 рублей 50 копеек. Денежную выплату предлагается предоставлять семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Краснодарском крае", - говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что всего в Краснодарском крае общий объем средств, запланированных для предоставления такой поддержки, составит более 4,8 млрд рублей. Всего ей смогут воспользоваться более 69 тыс. семей региона.

"Высокая социальная значимость этого вопроса требует оперативности, чем и обусловлено проведение внеочередной сессии. Чтобы уже в начале лета семьи с детьми могли получить необходимую им реальную помощь, сегодня мы принимаем закон, который обеспечит механизм реализации этой меры поддержки. У нас есть время, чтобы затем внести все необходимые корректировки", - приводит пресс-служба слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко. В пресс-службе также отметили, что накануне сессии депутаты согласовали соответствующие изменения в региональную государственную программу "Социальная поддержка граждан".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на его реализацию планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.