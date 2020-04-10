В зоопарке в Приморье родились 19 зверей за неделю режима самоизоляции

Власти Приморья 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу, за исключением случаев похода за продуктами или лекарствами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью или похода на работу. Нерабочие дни в крае продлены до 30 апреля.

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля. /ТАСС/. Животные пяти видов дали потомство в зоопарке "Чудесном" в Приморском крае за первую неделю введенного в регионе режима всеобщей самоизоляции, сообщили ТАСС в зоопарке в пятницу. Всего на свет появилось 19 новых жителей зоосада - сурикатов, енотов, пони, коз и мини-пигов.

"Мы теперь не работаем для посетителей, но оставить животных без ухода и пищи, конечно, не можем. У нас выбора просто нет, ответственность очень большая - несколько сотен зверей и птиц. Несмотря на такую ситуацию, радует то, что за одну прошлую неделю на свет появилось сразу много детенышей. С 1 по 7 апреля у нас 10 щенков принесли две самки енота-полоскуна, также родились четыре мини-пига, два суриката, два козленка и один пони", - рассказал представитель зоопарка.

Он добавил, что сотрудники называют происходящее не иначе как "чудом", поскольку потомства от животных здесь ожидали лишь после 20 апреля. "Когда нам объявили о приостановке работы, у нас была большая паника. И, видимо, животные чувствовали нашу тревогу, на каком-то подсознательном уровне хотели нас осчастливить и порадовать и устроили вот такой бэби-бум", - считает представитель "Чудесного". Он отметил, что при этом условия содержания животных, их рацион питания и ухода не изменились.

Как сообщал ТАСС в среду, в условиях отсутствия посетителей в "Океаническом парке" Гонконга впервые за десять лет совместной жизни спарились живущие там панды. Этого момента работники парка ждали многие годы, ведь в неволе эти редчайшие животные практически не размножаются.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. летальных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба на утро четверга, 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.