{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В зоопарке в Приморье родились 19 зверей за неделю режима самоизоляции

Новыми обитателями зоопарка стали детеныши енотов, мини-пигов, коз, сурикатов и пони
Семейный зоопарк "Чудесный" в Приморском крае Юрий Смитюк/TACC
Описание
Семейный зоопарк "Чудесный" в Приморском крае
© Юрий Смитюк/TACC
На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля. /ТАСС/. Животные пяти видов дали потомство в зоопарке "Чудесном" в Приморском крае за первую неделю введенного в регионе режима всеобщей самоизоляции, сообщили ТАСС в зоопарке в пятницу. Всего на свет появилось 19 новых жителей зоосада - сурикатов, енотов, пони, коз и мини-пигов.

Власти Приморья 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу, за исключением случаев похода за продуктами или лекарствами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью или похода на работу. Нерабочие дни в крае продлены до 30 апреля.

"Мы теперь не работаем для посетителей, но оставить животных без ухода и пищи, конечно, не можем. У нас выбора просто нет, ответственность очень большая - несколько сотен зверей и птиц. Несмотря на такую ситуацию, радует то, что за одну прошлую неделю на свет появилось сразу много детенышей. С 1 по 7 апреля у нас 10 щенков принесли две самки енота-полоскуна, также родились четыре мини-пига, два суриката, два козленка и один пони", - рассказал представитель зоопарка.

Он добавил, что сотрудники называют происходящее не иначе как "чудом", поскольку потомства от животных здесь ожидали лишь после 20 апреля. "Когда нам объявили о приостановке работы, у нас была большая паника. И, видимо, животные чувствовали нашу тревогу, на каком-то подсознательном уровне хотели нас осчастливить и порадовать и устроили вот такой бэби-бум", - считает представитель "Чудесного". Он отметил, что при этом условия содержания животных, их рацион питания и ухода не изменились.

Как сообщал ТАСС в среду, в условиях отсутствия посетителей в "Океаническом парке" Гонконга впервые за десять лет совместной жизни спарились живущие там панды. Этого момента работники парка ждали многие годы, ведь в неволе эти редчайшие животные практически не размножаются.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. летальных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба на утро четверга, 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"А все-таки я дожил!" Как учились эвакуированные на Урал студенты во время войны
С 1941 по 1945 год "серый, холодный" Свердловск приютил студентов и преподавателей из университетов Москвы и Ленинграда. Они жили в неотапливаемых общежитиях, сидели в аудиториях в пальто, а в углах кабинетов намерзали ледяные глыбы. Но многие заканчивали все сессии в срок и на отлично, хотя из-за слабости иногда сдавали экзамены, не вставая с постели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС