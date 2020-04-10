Всероссийский детский центр "Океан" впервые проведет образовательную онлайн-смену

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Океан" в апреле впервые проведет дистанционную всероссийскую онлайн-смену "#MoreОкеана". Стать участниками программы могут все желающие, сообщили в пятницу в пресс-службе ВДЦ "Океан".

С 23 марта российские школьники были на весенних каникулах, а с 6 апреля большинство школ Дальнего Востока перешли на дистанционную форму обучения. С конца марта в Приморье закрыты увеселительные заведения и общепит, театры, галереи, бассейны, запрещены массовые мероприятия.

"ВДЦ "Океан" запускает первую всероссийскую онлайн-смену "#MoreОкеана". В условиях дистанционного обучения школьникам как никогда необходима дополнительная эмоциональная разрядка. Именно поэтому руководство всероссийского детского центра "Океан" впервые в своей практике приняло решение запустить онлайн-формат образовательной смены. У ребят появится возможность провести полезно и увлекательно свой досуг. Стать участниками программы смогут не только опытные океанцы, но и школьники, которые ни разу не были в детском центре", - сообщили в "Океане".

Работа смены "#MoreОкеана" будет вестись в двух форматах. На общем треке, участниками которого смогут стать все желающие, подключившиеся к прямой трансляции в социальных сетях, ребята смогут посмотреть мастер-классы, участвовать в челленджах и общаться с вожатыми. В рамках второго формата, командного трека, по предварительной записи будут сформированы отряды школьников, за каждым из которых будут закреплены вожатые. В программе отрядный чат, стримы, прямые трансляции, интересные задания, огоньки.

Регистрация на участие в командном треке первой всероссийской онлайн-смены "#MoreОкеана" начнется в понедельник, 13 апреля и завершится 14 апреля в 14:00 (7:00 по мск). Дистанционная смена продлится семь дней.