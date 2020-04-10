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Центры занятости Ставрополья начнут предоставлять работодателям видеорезюме кандидатов

Новую практику внедрят в пилотных центрах в Ставрополе, Невинномысске и Минераловодском городском округе

СТАВРОПОЛЬ, 10 апреля. /ТАСС/. Центры занятости двух городов и одного городского округа на Ставрополье начнут принимать видеорезюме соискателей и предоставлять их работодателям. Новую практику внедрят в пилотных центрах в Ставрополе, Невинномысске и Минераловодском городском округе, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе краевого министерства труда и социальной защиты населения.

"У граждан, обращающихся в пилотные центры занятости городов Ставрополя, Невинномысска и Минераловодского городского округа, появился новый инструмент для эффективного поиска работы - возможность направить свое видеорезюме для использования персональными консультантами кадровых центров в поиске подходящих вакансий", - сказали в министерстве.

Три пилотных центра занятости открылись в Ставропольском крае осенью 2019 года. Учреждения начали предоставлять услуги по принципу одного окна, соискателям и работодателям предоставили персональных консультантов. Специалисты не только отслеживают трудоустройство обратившихся, но и карьерный рост клиентов, формирование кадрового резерва предприятий и так далее.

Внедрение новых форм и методов работы в Ставропольском крае идет в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Планируется, что продолжительность видеорезюме соискателей не будет превышать двух минут. Ролики будут предоставлять работодателям, при согласии человека - размещать в видеоблоге на официальном портале органов службы занятости.

"Новая услуга, представляемая пилотными центрами занятости, может в первую очередь заинтересовать граждан, претендующих на должности, связанные с исполнением представительских функций, работой пресс-секретарей, помощников руководителей, руководителей подразделений, а также работой в сфере услуг, гостиничном и туристическом секторе", - отметили в пресс-службе министерства.

Основная задача нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Проект также призван определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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