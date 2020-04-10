Школьники Осетии смогут посетить Музей космонавтики с помощью Яндекс.Учебника

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 апреля. /ТАСС/. Материалы экспозиции московского Музея космонавтики стали доступны школьникам Северной Осетии с помощью Яндекс.Учебника, сообщили в пресс-службе компании.

"Школьники Северной Осетии смогут посетить московский Музей космонавтики с помощью Яндекс.Учебника. Специально ко Дню космонавтики в Яндекс.Учебнике появился новый тематический блок, где собраны 150 необычных заданий для 1-5 класса по русскому языку и математике - все о космосе, благодаря которым учиться дистанционно станет еще интереснее", - говорится в сообщении.

При разработке заданий были использованы факты из истории освоения космоса и материалы экспозиции московского Музея космонавтики. Ребятам предлагается, например, выяснить, как звали первого кролика в космосе, посчитать расстояние до Луны, понять, в честь кого назвали лунные кратеры. Сложные факты тут изложены простым языком с учетом возрастных особенностей аудитории.

Для каждого класса космическая тематика заданий будет разной: первоклассникам расскажут о животных в космосе, второклассникам - о космической еде, с ребятами из третьего класса обсудят искусственные спутники Земли и планетоходы, четвертый класс займется изучением Луны, а пятиклассники узнают, что такое космический мусор и что в нем особенного. Из класса в класс условия заданий усложняются и синтаксически, и содержательно: от более понятных и близких тем для детей 7-9 лет к более сложным, требующим абстрактного мышления.

Кроме того, совместно с московским Музеем космонавтики Яндекс.Учебник подготовил виртуальные экскурсии в музей, включающие видео с архивными фото- и видео-материалами и рассказами экскурсоводов. Посетители узнают много потрясающих историй о полетах в космос: например, о Белке и Стрелке, строительстве МКС, о языке, на котором говорят в космосе и о жизни на орбите, поздравлении к 8 марта с поверхности Луны или о том, как космические полеты могут задать моду на прически. Рассмотреть коллекцию музея онлайн смогут дети из всех регионов страны.