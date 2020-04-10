Предприятие в КЧР передаст социальным и медучреждениям 10 тыс. литров средств дезинфекции

ЧЕРКЕССК, 10 апреля. /ТАСС/. Предприятие по производству лекарственных препаратов "Флора Кавказа" в Карачаево-Черкесии передаст социальным и медицинским учреждениям региона 10 тыс. литров дезинфицирующих средств для обработки помещений в период распространения коронавируса, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

"10 тыс. литров хлорного раствора и перекиси водорода выделило предприятие по производству лекарственных препаратов "Флора Кавказа" всем социальным и медицинским учреждениям Карачаево-Черкесии для дезинфекции и обработки помещений и территорий", - рассказал Темрезов.

Он отметил, что в период распространения коронавируса предприятие увеличило производство антисептиков в пять раз, для производства необходимых для региона объемов хлоргексидина и перекиси водорода на предприятии ввели дополнительную рабочую смену. Объемы производства увеличились с 600 тыс. флаконов до 3 млн в месяц.

"Первое, что сделала "Флора Кавказа" в период пандемии, - безвозмездно обеспечила антисептиками жителей Урупского района пенсионного возраста из группы риска, а также работников учреждений Зеленчукского, Карачаевского и Урупского районов республики, которые продолжают сегодня функционировать", - добавил глава региона.

Предприятие по производству лекарственных препаратов "Флора Кавказа" осуществляет свою деятельность около 20 лет. В организации работает более 150 человек. Помимо антисептиков, предприятие производит галеновые препараты-настойки, детские сиропы, капли в нос и другие фармацевтические продукты. Поставки продукции осуществляются по всей стране.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.