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В Каспийске по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроят 12 дворов

На эти цели планируется направить более 80 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Дагестана запланировали благоустроить в Каспийске по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2020 году 12 дворовых и 2 общественные территории. На эти цели планируется направить более 80 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Дагестана.

"На реализацию мероприятий (благоустройство 12 дворовых и 2 общественных территорий) федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" из федерального и республиканского бюджетов предусмотрено 80 млн рублей, из муниципального бюджета - 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на все объекты уже разработаны дизайн-проекты благоустройства.

"На благоустройство 12 дворовых территорий также разработана сметная документация, получено заключение госэкспертизы, объявлены торги для определения подрядной организации. Ориентировочное время начала работ - 1 мая", - уточнили в пресс-службе министерства.

Согласно материалам портала госзакупок, аукцион на благоустройство дворовых территорий в Каспийске был объявлен городским управлением ЖКХ 5 апреля с начальной ценой контракта в 61,9 млн рублей. Аукцион состоится 13 апреля. Победитель должен будет завершить все работы к концу сентября.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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