В Петербурге к 75-летию празднования Победы восстановили световые обозначения "1941-1945"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Компания по организации наружного освещения в Санкт-Петербурге "Ленсвет" совместно с Городским центром рекламы и праздничного оформления восстановила цифровые надписи "1941" и "1945" на крышах зданий на Площади Мужества, конструкции которых находились в аварийном состоянии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Ленсвета".

"В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" совместно с СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" завершили восстановление цифровых обозначений - "1941" и "1945" - на площади Мужества", - говорится в сообщении.

Новые энергосберегающие светодиодные конструкции размещены на крыше многоквартирного дома № 2 по проспекту Тореза и дома № 51 по второму Муринскому проспекту. Работы выполнены по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В ноябре 2019 года к главе города обратился житель Выборгского района с предложением восстановить световые конструкции, которые за последние 30 лет значительно износились и пришли в аварийное состояние.

В преддверии 75-й годовщины Победы предприятие обновит и художественную подсветку Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Для равномерного распределения света по всей 48-метровой стеле будет применяться больше светового оборудования меньшего электропотребления. Модернизация завершится заменой энергозатратных светильников на светодиодные на крышах двух высотных зданий: Московский проспект, 207 и Московский проспект, 224.