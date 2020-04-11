Ансамбль Центрального военного округа снял клип о борьбе с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа презентовал в Екатеринбурге клип на песню "Артисты ансамбля ЦВО о коронавирусе", посвященный борьбе жителей России с одноименной инфекцией, сообщила в субботу пресс-служба округа.

"Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО призывают граждан соблюдать простейшие правила безопасности и не унывать, сидя дома на самоизоляции. В основе клипа - песня Александра Розенбаума "Музыкантский спецназ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что вокальную часть исполнили военнослужащие ансамбля ЦВО в студии окружного дома офицеров, а гражданские артисты записали танцевальные эпизоды, находясь дома на самоизоляции. Клип был размещен в популярных социальных сетях.