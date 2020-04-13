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На Колыме по нацпроекту отремонтируют около 100 улиц, названных в честь космонавтов

В правительстве региона отметили, что ситуация с коронавируом не отразится в этом году на реализации национального проекта

ТАСС, 13 аперля. Власти Магаданской области в понедельник приняли решение отремонтировать в этом году порядка 100 улиц, проспектов и бульваров, носящих имена прославленных космонавтов и ученых, внесших большой вклад в развитие отечественной космонавтики. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия по ремонту дорог проходят в Магаданской области по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного с начала 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне, 12 апреля, весь мир отмечал Международный день космонавтики.

"В программу дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" вошли порядка 100 улиц, проспектов и бульваров, носящих имя прославленных космонавтов либо ученых, внесших большой вклад в развитие отечественной космонавтики", - сообщили в пресс-службе. Сумма и источники необходимых на эти цели средств пока не уточняются.

По данным областных властей, большинство "космических" улиц в регионе названы в честь первого человека в космосе, советского космонавта Юрия Гагарина - всего 37 улиц. Все они включены в программу ремонта. Помимо этого, туда вошли улицы, носящие имя Константина Циолковского  основоположника теоретической космонавтики, обосновавшего использование ракет для полетов в космос, а также улицы, названные в честь Сергея Королева - основателя практической космонавтики. Также в список попали улицы имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, первого побывавшего дважды в космосе человека Владимира Комарова и многих других российских космонавтов. Планируется, что на этих улицах будут отремонтированы проезжая часть, прилегающие к ней территории, а также будет реконструировано внешнее электроснабжение.

В правительстве отметили, что ситуация с коронавирусной инфекцией никак не отразится в этом году на реализации национального проекта. Предприятия, работающие в сфере дорожного хозяйства, отнесены к непрерывно действующим организациям. Их работа в период сложной эпидемиологической ситуации в стране не прекращается.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщал журналистам о том, что в 2019 году в регионе выполнили 100% объема работ, запланированных на год по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги". Он уточнил, что все федеральные бюджетные средства были полностью освоены.

О нацпроекте

Нацпроект охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 г.) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияМагаданская областьДальний Восток
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