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75-летие Победы

В Якутии к 75-летию Победы планируют отремонтировать более 190 памятников

План и режим работ построят в соответствии в решением властей региона в связи с ситуацией с коронавирусом

ЯКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Муниципалитеты Якутии в 2020 году планируют отремонтировать более 190 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия Николай Макаров.

В России 2020 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Глава государства неоднократно подчеркивал недопустимость фальсификации истории и умаления значения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

"К 75-летию Победы, в соответствии с протоколом заседания республиканского организационного комитета "Победа", которое прошло в декабре прошлого года, главам муниципальных районов и городских округов республики предписано организовать работу по реконструкции, ремонту, реставрации и приведению в порядок памятников, монументов, обелисков, посвященных Великой Отечественной войне. В 2020 году муниципальными образованиями планируется осуществление ремонта 194 памятника", - сообщил Макаров.

Тем не менее, ведомство учитывает введенный в связи с коронавирусом в нескольких районах и населенных пунктах режим полной самоизоляции. Ранее муниципальным районам было предписано до 25 апреля закончить все работы, но в ведомстве предполагают, что даты могут быть перенесены в связи с пандемией. "План работ и режим будут построены согласно решениям властей республики. Понимая всю серьезность ситуации, ищем любой выход, чтобы отремонтировать и благоустроить памятники в рамках действующего законодательства", - заключил Макаров.

По данным ведомства, на территории республики насчитывается 210 памятников, установленных в память воинов-якутян, участников Великой Отечественной войны.

"Согласно сведениям муниципальных образований, памятники воинам-землякам, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ (ЕГРОКН РФ), установлены практически во всех районах и городских округах Якутии, построено семь новых объектов в честь воинов-земляков", - сказал Макаров. Также зафиксировано 15 памятников, не включенных в подобный реестр. Макаров отметил, что на 12 из таких 15 памятников также пройдут работы по благоустройству.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток75-летие Победы
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