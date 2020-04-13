В Хабаровском крае зафиксировали резкий рост обращений в МФЦ и колл-центры

ХАБАРОВСК, 13 апреля. /ТАСС/. Количество обращений в многофункциональные центры в Хабаровском крае резко увеличилось после простоя во время нерабочих дней, сообщила ТАСС первый заместитель директора КГКУ "Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, МФЦ" Оксана Захарова.

25 марта президент России Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими из-за распространения коронавируса. Затем глава государства продлил нерабочий период до 30 апреля 2020 года включительно. В Хабаровском крае, как и в других регионах, не работают кафе, рестораны, магазины, предприятия сферы развлечений, была приостановлена работа МФЦ. С 8 апреля отделения МФЦ края возобновили работу согласно постановлению главы региона Сергея Фургала.

"Сейчас всплеск обращений от людей. Это связано с нерабочими днями. Особенно много работы по выдаче документов, паспортов, СНИЛС, и услугам по Росреестру. Нагрузка большая, но сотрудники справляются. Выделены дополнительные линии для записи людей", - сказала Захарова.

МФЦ работают по предварительной записи, выдача документов осуществляется в формате "один заявитель - один талон". В здание может зайти только тот гражданин, который записан на прием. Захарова уточнила, что обычно в МФЦ по краю принимали более 6 тыс. человек в день. Сейчас эта цифра сократилась до 2 тыс. из-за мер по дистанцированию.

При этом сильно возросла нагрузка на кол-центр: ранее на прием предварительно записывались порядка 600-700 человек, а сейчас поступает более 3 тыс. звонков, во время которых специалисты консультируют людей, распределяют время приема.

В дистанционном режиме в Хабаровском крае работают и центры занятости населения. Через интернет в регионе можно оформить пособие по безработице, пройти перерегистрацию и получить ряд других услуг. После обработки данных организовывается онлайн-консультация со специалистами. В таком формате центры занятости приняли уже свыше 400 заявлений, зарегистрировав в качестве безработных, по данным регионального правительства, 14 человек.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились более 1,7 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровел 1 291 человек, умерли 130. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В Хабаровском крае введен режим самоизоляции, в регионе подтвержден 31 случай заболевания коронавирусной инфекцией.