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В Якутии за паводками и пожарами будут наблюдать из космоса

В регионе заработал комплекс по отслеживанию и космическому мониторингу таких ЧП
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© Игорь Агеенко/ТАСС

ЯКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Мобильный приемо-передающий комплекс по отслеживанию и космическому мониторингу за паводковой и лесопожарной обстановкой в понедельник заработал в Якутии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

В начале октября 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по ликвидации последствий. В апреле вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил МЧС России, аппарату полпредства ДФО проанализировать выполнение поручений президента РФ, связанных со строительством водозащитных сооружений и обеспечением безопасности населенных пунктов и объектов экономики на Дальнем Востоке.

"Оборудование предназначено для приема и регистрации информации со спутников дистанционного зондирования Земли, что позволит своевременно определить паводковую обстановку, очаги возгорания во время лесных пожаров, а также оценить масштабы техногенных катастроф. Эксплуатация комплекса позволит повысить эффективность работы органов управления РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и предотвратить возможные трагические события", - цитирует пресс-служба слова начальника ГУ МЧС России по Якутии Павла Гарина.

Спутниковая информация будет поступать со станций приема и обработки спутниковых данных Сибирского и Владивостокского филиалов Национального центра управления в кризисных ситуациях, а также Института космофизических исследований атмосферы СО РАН и ресурсов системы "Космоплан".

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка в Якутии пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилых домов. Также Якутия входит в тройку регионов ДФО, где зафиксировано большое количество лесных пожаров. Так, в Бурятии, Якутии и Забайкальском крае за пожароопасный сезон 2019 года было зарегистрировано около 3,4 тыс. пожаров на площади свыше 4,8 млн га.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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