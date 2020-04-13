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Пандемия коронавируса нового типа

Психологи госуниверситета в Дагестане оказывают бесплатную онлайн-помощь жителям региона

В настоящее время в работе задействованы 12 человек

МАХАЧКАЛА, 13 апреля. /ТАСС/. Психологический центр "Пси-фактор", созданный при Дагестанском государственном университете, перешел в онлайн-режим работы и оказывает бесплатную помощь всем жителям республики во время самоизоляции. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор центра Арсен Джабраилов.

"У нас в университете есть психологический центр, он был создан для того, чтобы оказывать помощь студентам, преподавателям и населению. И вот сейчас, когда мы оказались в ситуации, когда принимаются карантинные меры, нами было принято решение, что мы можем использовать технические возможности и выйти в онлайн-консультирование. В этой работе задействованы психологи практикующие, которые работают при центре, они являются нашими выпускниками, кроме того, привлечены еще и преподаватели. К нам стали присоединяться практикующие психологи из Дербента, Махачкалы, даже из Израиля", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники центра работают в режиме дежурств. У каждого специалиста есть время, когда он принимает звонки либо общается в удобной для него форме. "Работаем не только по телефону, но через мессенджеры и видеосвязь", - пояснил директор центра.

По словам Джабраилова, в настоящее время в работе задействованы 12 человек. Центр готов и дальше принимать к сотрудничеству психологов. "Все будет зависеть от роста звонков. Может, один дежурный и не сможет справиться, сейчас поступает порядка десяти звонков", - отметил собеседник агентства.

Директор центра рассказал, что в основном звонят люди с проявившимися невротическими расстройствами в условиях самоизоляции. Из них половина звонков связана непосредственно с самими обращающимся, еще одна половина - с детьми. "Потому что дети сейчас в школу не ходят, дети активные, у родителей появляются сложности", - пояснил он.

В группе риска, по мнению собеседника агентства, в связи со сложившейся ситуацией, находятся люди, которые относятся к числу самозанятых, не зарегистрированных, которые сейчас остались без ежедневного дохода, а также люди с невротическими расстройствами. "Учитывая, что сейчас весна, период, когда и так обостряются все эти проблемы, а тут еще и пандемия. А вторая категория - это родители, которые оказались изолированными со своими детьми", - рассказал он. Центр планирует работать в онлайн-формате до окончания напряженной ситуации.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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