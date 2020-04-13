Заявления на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет на Ставрополье начнут принимать в мае

ПЯТИГОРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Заявления на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет начнут принимать на Ставрополье с середины мая, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

"На Ставрополье уже подготовлена нормативная база для обеспечения социальных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Прием соответствующих заявлений начнется после 15 мая этого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проведение выплат запланировано на июнь.

Отмечается, что также проведена работа по подготовке центров занятости к постановке на учет всех, кто остался без заработка из-за угрозы коронавируса.

Дума Ставропольского края на внеочередном заседании 9 апреля приняла закон о ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума смогут претендовать на выплаты в размере 4 921 рублей на каждого ребенка в возрасте от трех лет и до достижения восьми лет. Всего на Ставрополье в 2020 году такую поддержку смогут получить более 55 тыс. семей с детьми. Выплата будет начисляться с 1 января этого года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Правительство России на эти цели выделит в поддержку регионам из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.