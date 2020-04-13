В регионы Центральной России придет похолодание

ТАСС, 13 апреля. Синоптики прогнозируют похолодание на 5-8 градусов к 15 апреля в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) из-за скандинавского циклона. Так, в Брянской, Калужской, Тульской и других областях температура в течение двух суток понизится с плюс 16-17 градусов до плюс 7-8 градусов, в ночь на среду возможен дождь и мокрый снег, сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Дежурный синоптик гидрометцентра по Орловской области сообщил ТАСС, что по сравнению с погодой 13 апреля к среде температура воздуха снизится более чем двое. "Фронт из Скандинавии придется на территорию Орловской области, поэтому похолодает. В понедельник днем до плюс 16, к среде похолодает до плюс 7 градусов. Ночью все дни температура будет колебаться от нуля до плюс 3 градусов", - сказал собеседник агентства, добавив, что 14-15 апреля в регионе пройдут дожди, ожидается ветер с порывами до 15 м/с.

Вечером в 11 апреля во Владимире прошел снегопад, к обеду воскресенья его основная масса растаяла, воздух прогрелся к понедельнику до плюс 12 градусов, но, по данным синоптиков, в ночь на среду возможен дождь, мокрый снег, днем будет не выше плюс 7-8 градусов. Аналогичная погода ожидается в Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. "Со среды днем похолодает до плюс 7 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 1 градуса тепла. В среду же ожидается и дождь с небольшим снегом, ветер со скоростью 15-17 м/с", - отметили в Гидрометцентре по Воронежской области.

Немного теплее, плюс 9-10 градусов, по информации местных ЦГМС, 15 апреля будет в Белгородской, Костромской, Тамбовской областях, также возможен дождь, мокрый снег, добавили синоптики.