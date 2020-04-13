Депутат: поддержка медицины в период пандемии должна учитывать особенности регионов

МАГАС, 13 апреля. /ТАСС/. Меры поддержки сферы здравоохранения для борьбы с коронавирусной инфекцией должны учитывать особенности российских регионов, многие из которых имеют неодинаковые проблемы, в том числе с обеспеченностью медицинской техникой, такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя комитета Народного Собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев.

8 апреля на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин сообщил, что 13 млрд рублей будет направлено на закупку медтехники, в том числе на аппараты искусственной вентиляции легких, реанимобилей и машин скорой помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом президент поручил Минфину "дать регионам возможность поступать гибко", концентрируя выделяемые ресурсы на тех проблемах, "которые лучше видны на местах". Кроме того, глава государства предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс. рублей в месяц.

"Россия большая, у нас 85 регионов, и во всех регионах - разные проблемы, поэтому и помощь надо оказывать с учетом специфики, и то или иное оборудование медицинское закупать, учитывая именно потребность региона. И такая гибкость очень нужна <…>. Сделать что-то, чтобы просто отчитаться о выполнении поручений федерального центра, - это неправильно. Если мы те или иные мероприятия проводим для решения существующих проблем, мы должны грамотно подходить к решению этих вопросов", - сказал Богатырев.

В частности, по его словам, в Ингушетии в настоящее время есть проблема не только с высокотехнологичным медицинским оборудованием, но и бесперебойным энергоснабжением лечебных учреждений, необходимым для нормального функционирования такого оборудования. "Например, у нас сейчас на весь регион - всего лишь несколько аппаратов компьютерной томографии. Это высокотехнологичное оборудование, для которого нужны соответствующие специалисты, которые способны проводить его обслуживание и так далее. Кроме того, есть проблемы по автономным источникам электропитания в больницах - для нашего региона это актуально, потому что из-за перепадов напряжения в электросетях у нас были случаи выхода из строя аппаратов КТ и МРТ", - пояснил собеседник агентства.

Поддержка медиков должна быть постоянной

Он также отметил важность решений главы государства по поддержке медицинских работников, которые оказали "на переднем крае" борьбы с коронавирусной инфекцией. "Нужно стимулировать людей, человек должен знать, что он берет на себя большую ответственность, и государство платит ему за это. И хотелось бы, чтобы подобные меры не ограничивались только периодом пандемии <…>. У нас осталась хорошая, еще советская база в вирусологии и эпидемиологии <…>, и сейчас мы должны работать на перспективу, вырабатывая серьезную систему защиты и предупреждения возникновения таких ситуаций, какую мы видим сейчас с COVID-19", - добавил депутат.