Северо-Кавказская госакадемия открыла курсы повышения квалификации по онлайн-обучению

ЧЕРКЕССК, 13 апреля. /ТАСС/. Северо-Кавказская государственная академия (СКГА) организовала повышение квалификации по программам в области онлайн-обучения для преподавателей учебных заведений в дистанционном режиме. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"Институт повышения квалификации и дополнительного общего и профессионального образования Северо-Кавказской государственной академии проводит повышение квалификации по программам в области онлайн-обучения для сотрудников и студентов учебных заведений", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, с вынужденным переходом на дистанционное обучение вопрос создания онлайн-курсов с использованием цифровых технологий остро встал перед каждым учебным заведением Карачаево-Черкесии. "В первую очередь речь идет о том, чтобы научить и преподавателей самостоятельно создавать онлайн-курсы и симуляторы. Этот процесс достаточно сложен и предусматривает знания в части методического и технического проектирования, дизайна, видеопроизводства, умение работать с цифровым контентом. Кроме того, особое внимание мы хотели бы уделить умению правильно и эффективно использовать онлайн-курсы в процессе обучения", - рассказали в пресс-службе.

Программы дополнительного образования включают в себя тестирование, видеолекции и онлайн-занятия, а также семинары с ведущими специалистами в сфере современного цифрового образования. По завершении курса слушателей ждет итоговая аттестация, в случае выполнения всех требований слушателю будет выдан официальный документ о повышении квалификации.

Институт также начал реализацию ряда дополнительных образовательных программ в дистанционном режиме: "Противодействие коррупции в органах исполнительной власти", "Художественные приемы в национальной вышивке", "Электронные трудовые книжки: новое в трудовом законодательстве", "Управление государственными и муниципальными закупками".

СКГА - многопрофильный вуз. В состав академии входят семь институтов - аграрный, медицинский, прикладной математики и информационных технологий, экономики и управления, юридический, инженерный, институт повышения квалификации. В общей сложности в вузе обучаются более 5 тыс. студентов.