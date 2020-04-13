В Северной Осетии разработают проекты реставрации девяти памятников христианства

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 апреля. /ТАСС/. Проектную документацию для реставрации девяти объектов культурного наследия, в том числе старинных христианских церквей и башен с христианской символикой разработают в 2020 году в Северной Осетии, где идет подготовка к празднованию 1100-летия крещения Алании. На проектирование планируется направить 16,6 млн рублей, следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок.

Согласно материалам закупки, в частности, предполагается разработка проектной документации на реставрацию сторожевой башни и культовых зданий - в том числе церкви XI века в Мамисонском ущелье Алагирского района, башни с христианской символикой в комплексе средневековых сооружений в Ирафском районе, разрушенной церкви святого Георгия Победоносца в селе Кесатикау Алагирского района (при строительстве церкви в 1858 году был использован фундамент и сохранившиеся каменные блоки средневекового храма XI века).

Также, согласно условиям аукциона, должны быть разработаны проекты реставрации башен с христианской символикой, культовых сооружений в Алагирском и Правобережном районах республики, а также здания Музея Терской области (сейчас - Музей осетинской литературы им. К. Л. Хетагурова) 1907-1914 годов во Владикавказе. Проектирование запланировано для последующей реставрации объектов культурного наследия к празднованию 1100-летия крещения Алании. На разработку проектной документации планируется направить 16,6 млн рублей, источник финансирования - бюджет республики. По условиям контракта, работы должны быть завершены к осени 2020 года. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 29 апреля.

В марте в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщали, что в 2020 году к празднованию 1100-летия крещения Алании в республике начнут реставрацию пяти объектов культурного наследия, в том числе средневекового христианского храма - Ильинской церкви в селении Фараскатта Ирафского района, объекта культурного наследия регионального значения "Осетинская церковь 1815 года" - церкви Рождества Пресвятой Богородицы во Владикавказе, объекта культурного наследия федерального значения "Здание Зругской церкви, средние века" в Алагирском районе. Также запланированы реставрационные работы на объекте культурного наследия "Жилое здание-замок с остатками церковного здания" в селении Кумбулта Ирафского района и в Мемориальном доме-музее Коста Хетагурова в селении Нар Алагирского района.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе.