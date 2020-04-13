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Во Владикавказе впервые за 30 лет заменили часть трамвайных путей

Обновлены рельсы и шпалы, а также межрельсовое пространство

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 апреля. /ТАСС/. Часть трамвайных путей на самой длинной улице Владикавказа заменили впервые за 30 лет, сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления.

"Завершена замена путей на ремонтируемом участке, обновлены рельсы и шпалы, а также межрельсовое пространство. На данный момент проводится укатка нового полотна, которая, согласно технологии, продлится неделю. Затем специалисты приступят к укладке асфальта на межрельсовом пространстве. Планируется завершить ремонтные работы в текущем месяце", - говорится в сообщении.

Реконструкцию рельсового полотна проводят во Владикавказе специалисты из Краснодара. Изношенность путей на ремонтируемом участке составляла порядка 80%.

Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. 1 августа 1904 года на линию вышли 12 моторных закрытых и открытых вагонов.

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