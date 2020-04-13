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Число заявок на подключение объектов к энергосетям в СКФО выросло на 40%

Наибольшее количество заявок приняли в "Дагестанской сетевой компании"

ПЯТИГОРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Количество заявок на подключение объектов компанией "Россети Северный Кавказ" в СКФО в первом квартале 2020 года составило 6 690, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 40%. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе компании.

"В первом квартале текущего года в "Россети Северный Кавказ" поступило 6 690 заявок на подключение к электросетям на общую мощность свыше 302 МВт. В прошлом году за аналогичный период в энергокомпанию было подано порядка 4 800 заявок. Количество обращений выросло на 39,4%, что указывает на возрастающий спрос на данный вид услуг", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в компании, наибольшее количество заявок на подключение приняли в "Дагестанской сетевой компании" (более 2 600), в АО "Чеченэнерго" обратились 1 950 заявителей, в филиалы "Ставропольэнерго" поступило 774 заявок, "Севкавказэнерго" - 499, "Каббалкэнерго" - 361, "Карачаево-Черкесскэнерго" - 339, "Ингушэнерго" - 166. Это в основном предприятия промышленности и сельского хозяйства, социально значимые объекты, домовладения для молодых семей. Заявки на присоединение к сетям специалисты сейчас принимают дистанционно, с помощью электронных сервисов, пояснили в компании.

С начала года энергетики уже подключили ряд социально значимых объектов округа, среди которых - насосная станция Усть-Джегутинского предприятия "Водоснабжения и водоотведения", дошкольный ясельный блок в КБР, дома культуры в селе Заманкул (Северная Осетия) и Карачаевском муниципальном районе Карачаево-Черкесии. Еще два объекта сферы культуры подключены в Кабардино-Балкарии - это культурно-досуговый центр в селе Атажукино и дом культуры в селе Нартан.

Кроме того, в этом году к электросетевой инфраструктуре уже подключены центральная районная больница в Грозном, четыре ФАПа на Ставрополье и один - в селе Даргавс (Северная Осетия). Среди медучреждений также и противотуберкулезный диспансер в поселке Южный города Владикавказа.

"Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, северокавказские энергетики в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства. Подключение новых объектов к сетевой инфраструктуре компании, увеличение мощности по заявке потребителей специалисты производят в установленные договорными обязательствами сроки. Персонал, выполняющий работы, обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и соблюдает необходимые меры предосторожности", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора ПАО "Россети", гендиректора "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова.

О компании

Компания "Россети Северный Кавказ" - операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Дагестанская сетевая компания", ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО "Каббалкэнерго", АО "Севкавказэнерго", АО "Ингушэнерго", АО "Карачаево-Черкесскэнерго", АО "Калмэнергосбыт", АО "Чеченэнерго".

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