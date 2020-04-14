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75-летие Победы

"Дорога памяти" пополнится сведениями о более 1,6 млн ветеранах войны с Юга России

В частности, в Ставропольском крае собрали данные о более чем 261 тыс. красноармейцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие частей и соединений Южного военного округа (ЮВО), а также сотрудники военных комиссариатов собрали данные о более 1,6 млн участников Великой Отечественной войны для проекта "Дорога памяти". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Собрано данных на 1 662 315 человек, а призвано на фронт в годы войны из 15 субъектов было 1 461 026 человек", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе отметили, что, например, в Ставропольском крае удалось собрать данные о более чем 261 тыс. красноармейцев.

"Дорога памяти" - это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде памятника с именами и портретами героев войны на территории парка "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил России.

Теги
РоссияСтавропольский край75-летие Победы
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