На Чукотке отремонтировали один из самых северных музеев России

АНАДЫРЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Этнографическое отделение Чаунского краеведческого музея в селе Рыткучи, которое находится неподалеку от самого северного города России - Певека, отремонтировали на Чукотке. Об этом ТАСС рассказала директор музейного комплекса Валерия Швец-Шуст.

В 2019 году президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости развивать арктический регион. Неоднократно глава государства говорил и о необходимости развития арктического туризма, подчеркивая уникальность этих территорий. Главу региона Романа Копина цифры по турпотоку на Чукотке пока не устраивают.

"Пока не было посетителей из-за режима самоизоляции, мы провели большую работу для того, чтобы нашим гостям в стенах музея было еще комфортнее. Завершили косметический ремонт и художественное оформление, по-новому расположили экспонаты. В процессе оформления мы стремились передать тепло очага яранги - никакого хай-тека, максимальное погружение в местную культуру и этнографию коренного населения Чаунской тундры: чукотский орнамент, декоративные элементы из ткани, имитирующей кожу и замшу, цветовая гамма в теплых охровых оттенках. Село Рыткучи находится в отдалении, добраться до него можно только по зимней дороге, так что оценить новшества посетители смогут, скорее всего, уже ближе к холодам. Хотя, может быть, первых гостей мы успеем принять после снятия режима самоизоляции.", - рассказала ТАСС директор музейного комплекса.

Она добавила, что средства на проведение ремонтных работ были выделены по гранту некоммерческой организации "Фонд социального развития "Купол". Музейный комплекс представил свой проект развития учреждения, и организация поддержала его суммой в 1,1 млн рублей.

В 1977 году, к 10-летию города Певека - самого северного города России, был открыт общественный краеведческий музей. Коллекции музея насчитывали 430 предметов. В основу были положены частные коллекции: гербарий, архивные и фотодокументы, коллекция палеонтологии и минералогии, в середине 90-х годов было открыто отделение музея в селе Рыткучи. В настоящее время музей проводит большую культурно-просветительную работу: передвижные выставки, культурно-образовательные проекты. В год музейный комплекс посещает около 4,5 тыс. гостей.

Учредителем некоммерческой организации "Фонд социального развития "Купол" является АО "Чукотская горно-геологическая компания. Ежегодно Фонд выделяет грантовые средства на реализацию значимых для жителей Чукотки проектов.