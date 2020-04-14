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В Якутию доставили четвертую по счету партию бизонов из Канады

Ранее в регион доставили 90 животных
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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

ЯКУТСК, 14 апреля. /ТАСС/. Четвертая по счету партия из 30 бизонов прибыла в Якутск вечером в понедельник на грузовом самолете прямым рейсом из Канады. Животных далее повезли в питомник "Усть-Буотама" в Хангаласском районе на карантин, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства Якутии.

Проект воссоздания жизнеспособной популяции американских лесных бизонов, которая находится под угрозой исчезновения в своем первоначальном ареале, осуществляется с 2006 года. В соответствии с соглашениями между правительством Якутии и Агентством парков Канады в регион тремя партиями уже завезены 90 животных. Для их адаптации построили два специализированных питомника: "Усть-Буотама" в Хангаласском районе и "Тымпынай" в Горном районе. Также в этом году открылся еще один питомник на территории Сунтарского района. В настоящее время в Якутии насчитывается 220 лесных бизонов.

"Вечером 13 апреля в аэропорт Якутска прямым рейсом из канадского Эдмонтона (столица канадской провинции Альберта - прим. ТАСС) на грузовом воздушном судне прибыли 30 полуторагодовалых бизонов: 15 самок и 15 самцов. Их далее в трех контейнерах повезли в питомник "Усть-Буотама" Хангаласского улуса (района). Отметим, что все карантинные мероприятия по противодействию распространения коронавируса по данному рейсу из Канады проведены и получены необходимые разрешения", - сообщили в пресс-службе.

"Бизоны будут находиться в питомнике в "Усть-Буотама" на карантине. После этого начнется научная работа по их присмотру. Состояние бизонов нормальное, во время всего полета проводились мониторинг и подкармливание. Они провели в дороге около 12 часов. Бизоны достаточно легко переносят путь, наши канадские коллеги подготовили их к перелету", - приводятся в релизе слова руководителя Дирекции природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий Якутии Якова Сивцева.

Первоначальный ареал лесного бизона включал обширные территории таежных лесов Аляски и провинций Канады. По данным ученых, лесные бизоны обитали на территории современной Якутии в эпоху плейстоцена, одновременно с мамонтами. Считается, что вселение лесных бизонов в таежные экосистемы Якутии в большей степени соответствует мероприятиям по восстановлению исконной фауны и является реакклиматизацией.

Теги
КанадаРоссияЯкутияДальний Восток
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