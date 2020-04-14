На Камчатке в реку выпустили 1,5 млн мальков лосося

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апреля, /ТАСС/. Рыбоводы Камчатки выпустили в реку Паратунку первую в этом году полуторамиллионную партию здорового и жизнестойкого малька кеты. Об этом ТАСС сообщили в ФГБУ "Главрыбвод".

Из пяти рыбоводных заводов Камчатки, на которых разводят молодь для восполнения природной популяции лососевых, первым всегда начинает выпуск Паратунский лососевый рыбоводный завод.

"Первая полуторамиллионная партия здорового и жизнестойкого малька кеты была выпущена в ручей Трезубец бассейна реки Паратунки. Всего же к концу мая из стен завода уйдут в свободное плавание около 20 млн мальков кеты. В дальнейшем эта рыба вернется в родные места, но только через четыре года и для того, чтобы дать жизнь новому поколению", - рассказали ТАСС на предприятии.

На заводе добавили, что перед выпуском молодь лосося тщательно исследует комиссия на соответствие всем нормативным данным по весу и росту. Кроме того, на предприятии отметили, что специфика отрасли в это непростое время не позволяет сотрудникам рыбоводных заводов перейти на дистанционное обслуживание.

В прошлом году камчатские рыбаки добыли более 1,5 млн тонн, что на 9 тыс. тонн меньше, чем в рекордный 2018 год. Рыбаки полуострова обеспечили более 31% общероссийского улова и 45% вылова по дальневосточному бассейну. Первое место в структуре вылова занимает минтай, на втором месте - тихоокеанские лососи. В период путины в 2019 году предприятия региона добыли почти 378 тыс. тонн. Это второй рекордный результат в истории лососевого промысла на Камчатке

Паратунский ЛРЗ является крупнейшим рыбоводным заводом Камчатского края, оснащенным сложным технологическим оборудованием, станцией очистки воды с применением электроники, автоматической линией кормораздачи. В технологическом процессе завод использует тепло геотермальной воды.