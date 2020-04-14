Тихоокеанский квантовый центр создадут на базе ДВФУ

ТАСС, 14 апреля. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) к концу апреля - в мае 2020 года намерен создать Тихоокеанский квантовый центр, на базе которого будут проводиться исследования в области перспективных квантовых материалов, эволюции Вселенной, медицины и ряда других перспективных областей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"Физики ДВФУ выиграли грант на создание Тихоокеанского квантового центра в рамках конкурсной части государственного задания в сфере научной деятельности Минобрнауки, финансирование рассчитано до 2023 года с возможностью продления и составит 36 млн рублей в год <...> Новая структура создается путем реорганизации Центра киральной биофотоники ДВФУ. Планируется, что официально она будет завершена в апреле-мае 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые на базе центра будут разрабатывать фундаментальные основы для создания материалов с принципиально новыми свойствами, изучать первичное состояние вещества и применять методы теоретической физики, решая задачи медицины и фармакологии. Для выполнения таких прорывных задач планируется в три раза увеличить производительность суперкомпьютера ДВФУ, которая сейчас составляет 26 терафлопс (1 терафлопс - 1 триллион операций в секунду).

По словам руководителя создаваемого центра Александра Молочкова, с помощью новых возможностей ученые рассчитывают открыть физические принципы, на основе которых могут быть созданы материалы с принципиально новыми свойствами: высокотемпературные сверхпроводники, квантовые материалы для кубитов и т.д. Кроме того, универсальные методы теоретической физики будут применять в области медицины и фармакологии, в том числе, чтобы создать новые противовирусные препараты.

"Исследования Центра окажут огромное влияние на технологии и прикладную науку в ближайшие десятилетия, включая потенциальные приложения в областях, начиная от терагерцевой электроники, высокоскоростных транзисторов и отказоустойчивых квантовых вычислений до новых технологий источников и накопителей энергии, а также принципиально новых материалов и наноструктур с управляемыми свойствами", - отметил Молочков.

Перспективное партнерство

С помощью суперкомпьютерных расчетов и методов машинного обучения в Тихоокеанском квантовом центре исследователи также намерены изучать плотную кварк-глюонную плазму, - состояние, в котором, предположительно, находилось вещество в первые мгновения образования Вселенной. В этих исследованиях физики ДВФУ будут сотрудничать с командой проекта по созданию коллайдера NICA (НИКА) из Объединенного института ядерных исследований (Дубна).

По словам Молочкова, в научный совет Центра планируется пригласить члена Нобелевского комитета по физике Матса Ларсона и профессора Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук Дмитрия Харзеева. Наличие представительного научного совета, как отметил ученый, в будущем позволит Центру функционировать не только в рамках грантовой программы, но и стать живой научной структурой, где решаются актуальные задачи мирового уровня.

В число партнеров Тихоокеанского квантового центра, по данным пресс-службы ДВФУ, уже вошли Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова (ИТЭФ, НИЦ "Курчатовский институт"), Университет Тура (CNRS, Франция), исследовательский институт NORDITA (Швеция), Стокгольмcкий университет и центр AlbaNova (Швеция), RIKEN и Осакский университет (Япония). В исследованиях центра также участвует ведущий эксперт в области квантовой хромодинамики Атсуши Накамура, профессор Исследовательского центра ядерной физики (RCNP) Осакского университета (Япония).