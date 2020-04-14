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75-летие Победы

Амурскому кадетскому корпусу присвоено имя генерал-майора Юрия Кузнецова

По данным пресс-службы ВВО, это придаст учебному заведению статусность и особую ответственность в воспитании юных защитников Отечества

ТАСС, 14 апреля. Школе-интернату "Амурский кадетский корпус" в Приамурье присвоено имя Героя Советского Союза, выпускника и начальника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) генерал-майора Юрия Кузнецова, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) во вторник.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий.

"Согласно постановлению правительства Амурской области, учебное учреждение теперь будет носить название "Амурский кадетский корпус имени героя Советского Союза генерал-майора Ю. В. Кузнецова" <...> Присвоение Амурскому кадетскому корпусу имени выдающегося человека, офицера, патриота страны и своего края - достойная оценка труда Юрия Кузнецова. Имя Героя придаст учебному заведению статусность и особую ответственность в воспитании юных защитников Отечества", - сообщила пресс-служба.

С 1964 по 1968 год Юрий Кузнецов обучался в ДВОКУ, а с 1993 по 2002 год был его начальником. Звание Героя Советского Союза Юрию Кузнецову было присвоено в 1982 году за умелое командование полком, мужество и героизм, проявленные в Афганистане. После службы он активно занимался общественной работой и военно-патриотическим воспитанием молодого поколения.

Юрий Кузнецов был награжден медалью "Золотая звезда", орденом Ленина, орденом Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II и III степеней, орденом "За военные заслуги", орденом "Знак Почета", орденом "Трудовая доблесть", орденом "За заслуги в ветеранском движении", являлся Почетным жителем города Благовещенска. Офицер умер в ночь на 24 января 2020 года на 74-м году жизни.

Теги
РоссияАмурская область75-летие Победы
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