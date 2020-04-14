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Пандемия коронавируса нового типа

В Ингушетии врачам инфекционной больницы предоставили бесплатное проживание в гостинице

В гостинице могут оставаться до 300 человек

МАГАС, 14 апреля. /ТАСС/. Владелец гостиницы в Назрани предоставил бесплатное проживание для врачей Назрановской городской больницы (НГБ), в которой проходят лечение пациенты, инфицированные коронавирусом, чтобы обезопасить семьи медиков от заражения и облегчить им возможность добираться на работу.

"Я и ранее предлагал свою гостиницу под госпиталь для размещения больных с коронавирусом, но Минздрав сообщил, что для больных в ней нет всех необходимых условий. Поэтому мной было принято решение разместить здесь врачей НГБ, которые проживают далеко от места работы, которые боятся подвергать опасности своих близких. В гостинице могут оставаться до 300 человек, мы постараемся приложить все усилия для их комфортного пребывания", - сказал ТАСС владелец гостиницы Руслан Могушков.

По словам главврача НГБ Заремы Антошкиевой, у многих врачей появилась возможность сэкономить время. "Мы круглые сутки находимся в больнице, не только основные врачи, но и медперсонал. Мы уходим домой на часа два-три, чтобы привести себя в порядок, перекусить и поспать хотя бы час-полтора и возвращаемся в больницу. Возможность оставаться в городе особенно важна для тех, кто живет далеко, и у кого дорога туда и обратно занимает много времени, а также, в случае чего, многие врачи смогут оперативно добраться на работу", - сказала ТАСС Антошкиева.

В Ингушетии 34 подтвержденных случая заражения коронавирусом, всего же, в регионе госпитализированы с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус 94 человека. Из них 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из которых 5 человек - на ИВЛ. Первый пациент с коронавирусом умер в регионе в ночь с 10 на 11 апреля, днем 11 апреля умер один из лидеров традиционного духовенства республики Абдуррахман Мартазанов, который был доставлен в больницу 10 апреля с подозрением на коронавирус.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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