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В Забайкалье с 16 апреля начнет действовать режим ЧС из-за лесных пожаров

Нарушителям будут грозить крупные штрафы

ТАСС, 14 апреля. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении с 16 апреля режима ЧС в лесах региона из-за природных пожаров. Постановление ограничивает пребывание граждан в лесах, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался в марте. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в регионе по состоянию на утро вторника зарегистрировано 33 природных пожара на площади около 15 тыс. га.

"В лесах Забайкальского края с 16 апреля будет введен режим чрезвычайной ситуации. Подписано соответствующее постановление губернатором региона. Такое решение вызвано ситуацией с пожарами в Хилокском, Александрово-Заводском и Читинском районах края, риском распространения огня в других муниципальных образованиях", - сообщила пресс-служба.

Постановление ограничивает пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ. Нарушителям грозят крупные штрафы, а те, кто сообщит достоверную информацию о виновниках лесных пожаров и поможет полиции в их задержании, получат вознаграждение до 30 тыс. рублей.

В Забайкальском крае в пожароопасный сезон обычно горят большие территории. Год назад из-за пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке Забайкальского края в апреле пострадали 17 населенных пунктов, сгорели жилые дома, мосты, животноводческие стоянки, социальные объекты, травмы получили 36 человек. Ущерб составил 1 млрд рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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