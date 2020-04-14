Во Владикавказе начали раздавать продукты школьникам из малообеспеченных семей

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 апреля. /ТАСС/. Школьники из малообеспеченных семей во Владикавказе начали получать продуктовые наборы на время самоизоляции. Продукты раздадут более 1,8 тыс. детей, сообщила во вторник пресс-служба администрации местного самоуправления города.

"Школьники из малообеспеченных семей Владикавказа получают продуктовые наборы. На сегодняшний день к таким относятся 1887 детей. Наборы формируются во владикавказском "Комбинате школьного питания". В них входят молоко, подсолнечное масло, сахар, мука, крупы, натуральные соки и несколько видов сладостей", - говорится в сообщении.

Школьники Владикавказа находятся на дистанционном обучении с 6 апреля.

Продукты развозят волонтеры комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города. На всех этапах формирования и передачи наборов соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.