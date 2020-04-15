В нацпарке Приморья запустили беспилотники для поиска поджигателей и мониторинга пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники нацпарка "Земля леопарда" на юге Приморья начали использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за лесными пожарами и выявления поджигателей на территории, где обитают краснокнижные дальневосточные леопарды и амурские тигры. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба организации.

"Современная техника позволяет вести наблюдение на высоте до 3 км - в таких условиях нельзя услышать или увидеть невооруженным взглядом небольшой самолет. При этом сам беспилотник прекрасно видит все, что происходит у границ "Земли леопарда" с помощью камеры с возможностью 60-кратного увеличения изображения", - говорится в сообщении.

Данные, которые получает беспилотник, передаются в мобильный штаб в режиме реального времени. Затем наземные группы из числа инспекторов "Земли леопарда" отправляются на тушение огня, в том числе у границ охраняемой территории. Встроенные тепловизоры позволяют вести наблюдение даже ночью и в условиях плохой видимости. Беспилотники Zala производства концерна "Калашников" поступили в нацпарк зимой этого года, после чего техника проходила тестирование.

"В зависимости от обстановки, погодных условий и оперативных данных беспилотники будут использованы для контролирования наиболее пожароопасных участков и выявления нарушителей", - уточняется в сообщении.

С начала пожароопасного сезона на "Земле леопарда" ликвидировали четыре крупных возгорания у границ нацпарка. В начале апреля инспекторы потушили пожар в 2 тыс. га, угрожавший нацпарку. В конце марта на "Земле леопарда" спасли от лесного пожара котенка дальневосточного леопарда. Специалисты получили снимки с фотоловушки, на которых видно, как он убегает от надвигающегося огня. Прибывшие на место сотрудники "Земли леопарда" сумели вовремя потушить пожар. В Приморье установлен особый противопожарный режим, запрещающий местным жителям посещать леса и разводить костры.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока для защиты краснокнижных крупных кошек. По итогам 2018 года, там был замечен 91 взрослый дальневосточный леопард и не менее 22 котят. Кроме того, там зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.