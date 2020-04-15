Российские инженеры впервые реконструировали цельнодеревянный самолет времен войны

НОВОСИБИРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и фирмы "Авиареставрация" впервые реконструировали единственный массовый цельнодеревянный истребитель Второй мировой войны Ла-5, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе НГТУ.

Самолет Ла-5 уникален тем, что это единственный массовый цельнодеревянный истребитель Второй мировой войны, состоящий из дерева на 80%. В самолетах конструктора Лавочкина из метала состояли, в основном, шасси, силовая установка и вооружение. Широкое применение дерева в советском авиастроении в те годы связано с дефицитом алюминия, который применяли другие страны.

"Инженеры НГТУ НЭТИ создали первую точную реконструкцию одного из самых массовых истребителей Второй мировой войны, самолета Ла-5", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, поскольку оригинальные деревянные детали самолета не могли сохраниться с военных лет, инженеры заново выклеили фюзеляж из березового шпона. Для достижения высокой прочности необходимо выклеить до шести слоев шпона.

Работа над восстановлением самолета заняла почти полтора года. Хотя попытки восстановить Ла-5 предпринимались и ранее, никому не удавалось создать точную копию самолета. Отмечается, что истребитель будет передан в музей военной техники города Верхняя Пышма Свердловского области - крупнейший в России музей боевой авиации.

Ла-5 создан ОКБ-21 под руководством конструктора Лавочкина в 1942 году в Горьком. Всего в СССР было произведено почти 10 тыс. Ла-5 разных модификаций. Несмотря на свою большую массу, он был одним из самых скоростных советских истребителей за счет того, что конструкторы смогли установить на него габаритный, но мощный двигатель АШ-82. На фронте он начал использоваться в 1942 году, впервые появился в небе в битве за Сталинград, массово использовался на Курской дуге.