В Ингушетии студенты сшили 3 тыс. защитных масок и собрали 35 кварцевых ламп

МАГАС, 15 апреля. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа им. Т. Х. Цурова сшили 3 тыс. защитных масок и собрали 35 кварцевых ламп, которые переданы в больницы республики, а также в ресурсоснабжающие организации и в населенные пункты для жителей. Об этом рассказал ТАСС директор колледжа Мустафа Цуров.

"Одномоментно на дому у нас работают 11 человек, это и студенты, и педагоги, которые занимаются пошивом восьмислойных многоразовых защитных масок. С конца марта ими пошиты 3 тыс. масок, которыми мы обеспечили около 40 учреждений, это почти все больницы, по 200 масок передано работникам телевидения, ресурсоснабжающих организаций. Сейчас мы отдаем по 100 масок в каждый населенный пункт имамам, так как на похороны все еще ходят люди, нам важно их обезопасить, этой работой мы охватили уже 14 населенных пунктов", - сказал Цуров.

Он добавил, что также студенты и преподаватели на дому собирают кварцевые лампы, уже собрано около 35 таких ламп. "Изначально мы планировали их только раздать в продовольственные магазины, чтобы обеззараживать места скопления людей, а также в больницы, но расходный материал настолько дорогой, что мы продаем некоторые из них, делая небольшую наценку, примерно за 1,5 тыс. рублей, но такие же лампы сегодня дешевле, чем за 15 тыс. рублей не достать, и они в большом дефиците. Сейчас мы еще 10 ламп собираемся передать Минздраву в республиканскую больницу", - отметил директор колледжа.

По словам Цурова, на материал для масок коллектив колледжа тратил собственные средства. "До окончания пандемии, пока будет хватать возможностей и сил, мы будем делать эту работу", - сказал собеседник агентства.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.