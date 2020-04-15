Нацмузей Дагестана запустил виртуальный народный проект о предметах быта горцев

МАХАЧКАЛА, 15 апреля. /ТАСС/. Национальный музей Дагестана им. А. Тахо-Годи запустил народный проект "Виртуальное путешествие в предметный мир горцев". Его цель - раскрыть подробности уклада жизни горских народов через старинные предметы быта и культуры, сообщила ТАСС во вторник заместитель директора музея Джамиля Дагирова.

"Такой проект был запланирован давно, мы готовили выставку из материалов нашего архива. А сейчас, в условиях режима самоизоляции, решили запустить в онлайн-формате викторину - каждый день мы будем публиковать на сайте музея и в социальных сетях фотографию того или иного предмета, который давно не используется и назначение которого многими забыто. Из ответов, которые дадут наши подписчики и посетители сайта, ежедневно будут выбираться наиболее верные, авторов таких ответом мы будем награждать билетами в музей", - рассказала Дагирова.

По ее словам, жители республики смогут сами предлагать фотографии редких предметов для участия в викторине, таким образом пополняя архив музея.

"Сейчас мы собрали около 100 предметов, среди них есть очень редкие вещи, назначение которых многими давно забыто - например, связанные с отправлением религиозных культов, есть много интересных предметов сельскохозяйственного труда и так далее. Мы подключили к этой работе все наши 48 филиалов - каждый из них расположен в очень интересной местности, где есть свои, особенные предметы, характерные только для этих мест", - отметила замдиректора музея.

Горские редкости из средних веков

По ее мнению, проект "Виртуальное путешествие в предметный мир горцев" послужит популяризации предметно-бытовой культуры народов республики. "Когда мы говорим о Дагестане, Северном Кавказе, чаще всего мы рассказываем о пейзажах, аулах, прикладном искусстве. А то, чем каждый день жил горец, что составляло его быт, его жизнь, что было продиктовано географическим положением, климатическими особенностями - все это сформировало очень интересную предметную культуру. И сейчас, мне кажется, может получиться очень познавательная история", - добавила собеседница агентства.

Первым "участником" викторины, по ее словам, стал тимпан (архитектурный элемент из резного камня, украшавший фасад здания над входной дверью) из дагестанского аула Кубачи. "Это очень редкий предмет, который характерен только для культуры средневекового Кубачи, больше такой практики нигде в Дагестане не существовало", - отметила замдиректора музея.

Итогом виртуальной части проекта должна стать масштабная выставка, в которой будут собраны фотографии наиболее интересных и загадочных предметов горской культуры. Планируется, что постоянно действующая экспозиция разместится в помещении Национального музея им. Тахо-Годи в Махачкале, кроме того, будет организована передвижная выставка, которую можно будет показать в разных регионах РФ.