Садоводам и виноградарям Ставрополья, пострадавшим от заморозков, предоставят господдержку

СТАВРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены предоставить дополнительную поддержку производителям, понесшим убытки во время заморозков, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГКУ "Ставропольвиноградплодопром".

По данным краевого Минсельхоза, с 6 апреля в регионе отмечались значительные перепады температур - от плюс 19 градусов до минус 11 градусов. Наиболее низкие температуры были зафиксированы в Советском, Новоалександровском, Минераловодском, Петровском городских округах и Труновском районе.

"Прорабатывается вопрос получения предприятиями края дополнительной господдержки и льготного инвестиционного кредитования. Данные меры помогут снизить финансовую нагрузку на садоводов, которые и так потерпели убытки, связанные с погодными условиями", - говорится в сообщении.

По информации краевого Министерства сельского хозяйства, в период заморозков и раннего цветения перепады температур сильнее всего сказались на косточковых деревьях, вплоть до полной гибели соцветий.

"По яблоневым садам степень повреждения зависела от сорта. Ранние сорта имеют степень повреждения от 60% до 80 %. Поздние сорта - от 40% до 60% плодовых цветков <…> Есть повреждения и на виноградниках. Их процент, конечно, меньше, но также сильно зависел от сорта. Степень повреждения винограда от 5% до 50% плодовых почек", - отмечается в сообщении ГКУ "Ставропольвиноградплодопром".

Площадь садов и виноградников в Ставропольском крае превышает 10 тыс. га.