В Ессентуках благоустроят заброшенный сквер за 25 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Сквер в районе 5-й школы города Ессентуки, который находится в заброшенном состоянии, благоустроят в 2020 году по национальному проекту. На работы направят около 25 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"Почти 25 млн рублей направлено в рамках краевой госпрограммы "Формирование современной городской среды" на благоустройство сквера в районе 5-й школы в городе Ессентуки. За проведение работ именно в этом сквере проголосовали более 14 тыс. жителей города", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день сквер находится в упадочном состоянии. В процессе работ по благоустройству в нем планируется отремонтировать пешеходные дорожки, установить детскую и спортивную площадки, полностью обновить освещение, скамейки и урны.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.