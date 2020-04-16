В Башкирии социальные учреждения закроют на карантин

УФА, 16 апреля. /ТАСС/. Дома престарелых и интернаты в Башкирии будут закрыты на карантин для недопущения случаев заражения коронавирусом, сообщил в четверг на совещании глава региона Радий Хабиров. Сотрудники учреждений перейдут на двухнедельный режим работы с проживанием на рабочем месте.

"Принимаем решение поэтапно закрывать на карантин социальные учреждения - это дома престарелых и интернаты. К понедельнику к 09:00 все социальные учреждения должны быть закрыты на карантин", - сообщил Хабиров.

В список входят психоневрологические интернаты, дома престарелых, детские дома и социальные приюты. При этом четыре учреждения перейдут на новый режим с четверга. Сотрудники и получатели социальных услуг должны быть обеспечены всем необходимым, отметил глава региона.

"Чтобы извне туда не проникла инфекция, а когда работники ездят на работу и домой, они всегда могут принести болезнь. Поэтому вместе с сотрудниками учреждения закрываются, и все проживают там до особого распоряжения, а персонал будет по 14 дней жить, то есть их на двухнедельный вахтовый режим переводим", - сообщила журналистам вице-премьер - министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.

По словам Хабирова, очаги распространения коронавирусной инфекции есть не только в Уфе, в отдельных муниципалитетах количество случаев приближается к 20. На карантине остаются более 1,2 тыс. пациентов и сотрудников республиканской клинической больницы, коронавирус подтвержден у более чем 50 человек. По состоянию на четверг в регионе выявлено 42 новых случаев заражения, общее число достигло 191.