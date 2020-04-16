{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Башкирии социальные учреждения закроют на карантин

В их перечень входят детские дома и дома престарелых, социальные приюты и психоневрологические интернаты

УФА, 16 апреля. /ТАСС/. Дома престарелых и интернаты в Башкирии будут закрыты на карантин для недопущения случаев заражения коронавирусом, сообщил в четверг на совещании глава региона Радий Хабиров. Сотрудники учреждений перейдут на двухнедельный режим работы с проживанием на рабочем месте.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Принимаем решение поэтапно закрывать на карантин социальные учреждения - это дома престарелых и интернаты. К понедельнику к 09:00 все социальные учреждения должны быть закрыты на карантин", - сообщил Хабиров.

В список входят психоневрологические интернаты, дома престарелых, детские дома и социальные приюты. При этом четыре учреждения перейдут на новый режим с четверга. Сотрудники и получатели социальных услуг должны быть обеспечены всем необходимым, отметил глава региона.

"Чтобы извне туда не проникла инфекция, а когда работники ездят на работу и домой, они всегда могут принести болезнь. Поэтому вместе с сотрудниками учреждения закрываются, и все проживают там до особого распоряжения, а персонал будет по 14 дней жить, то есть их на двухнедельный вахтовый режим переводим", - сообщила журналистам вице-премьер - министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.

По словам Хабирова, очаги распространения коронавирусной инфекции есть не только в Уфе, в отдельных муниципалитетах количество случаев приближается к 20. На карантине остаются более 1,2 тыс. пациентов и сотрудников республиканской клинической больницы, коронавирус подтвержден у более чем 50 человек. По состоянию на четверг в регионе выявлено 42 новых случаев заражения, общее число достигло 191.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Петербурге двух человек оштрафовали за посещение спортплощадок
Петербуржцы должны заплатить по две тысячи рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС