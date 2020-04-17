Синоптики прогнозируют в Амурской области снегопад и ветер до 23 м/с

ТАСС, 17 апреля. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и ветер до 23 м/с в Амурской области 19 и 20 апреля в связи с приходом циклона. Объявлено шторовое предупреждение, сообщается в пятницу на официальной странице в Instagram Амурского гидрометцентра.

"При прохождении циклона 19 апреля местами по северным районам, 20 апреля местами по южным и восточным районам Амурской области ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег с дождем), сильный ветер с порывами 18-23 м/с, гололедные явления", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, погода начнет ухудшаться в регионе уже в ближайшие сутки: ожидается снегопад и ветер до 14 м/c.

Местным жителям рекомендовано принять меры личной безопасности, не покидать населенные пункты, властям - быть готовым к устранению последствий непогоды.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 20,8 - 24,4 м/с считается штормовым и может наносить повреждения и разрушать крыши зданий.